DGS ek tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?
DGS ek tercih sonuçları için öğrencilerin büyük beklentisi devam ediyor. Üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS ek tercih sonuçları sonrasında kayıt işlemleri için üniversitelere hareket edecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, planlarını ona göre çizecek olan öğrencilerin merakla beklediği DGS ek tercih sonuçları için detaylı bilgiler
DGS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. DGS ek tercih sonuçları açıklamasına göre eğitimlerine yön verecek olan öğrenciler, buna göre yeniden hazırlanma konusunda kararını verecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4 yıllık lisans eğitimi veren bir üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı DGS ek tercih sonuçları ekim ayı içerisinde erişime açılacak.
2019 DGS ek tercih işlemleri, 7 Ekim Pazartesi günü sona erdi. Geçtiğimiz yıl 14 Eylül tarihinde sona eren DGS ek tercihleri için sonuçlar 20 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulursa, bu yıl DGS ek tercih sonuçlarının 13-14 Ekim tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının 13-14 Ekim tarihlerinde açıklanması halinde, üniversite kayıtlarının 14 Ekim Pazartesi günü itibariyle alınabileceği söylenebilir.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
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