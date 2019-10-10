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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 10.10.2019 - 13:25, Son Güncelleme:/

DGS ek tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları için öğrencilerin büyük beklentisi devam ediyor. Üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS ek tercih sonuçları sonrasında kayıt işlemleri için üniversitelere hareket edecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, planlarını ona göre çizecek olan öğrencilerin merakla beklediği DGS ek tercih sonuçları için detaylı bilgiler

DGS ek tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?
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DGS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. DGS ek tercih sonuçları açıklamasına göre eğitimlerine yön verecek olan öğrenciler, buna göre yeniden hazırlanma konusunda kararını verecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 yıllık lisans eğitimi veren bir üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı DGS ek tercih sonuçları ekim ayı içerisinde erişime açılacak.

2019 DGS ek tercih işlemleri, 7 Ekim Pazartesi günü sona erdi. Geçtiğimiz yıl 14 Eylül tarihinde sona eren DGS ek tercihleri için sonuçlar 20 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulursa, bu yıl DGS ek tercih sonuçlarının 13-14 Ekim tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının 13-14 Ekim tarihlerinde açıklanması halinde, üniversite kayıtlarının 14 Ekim Pazartesi günü itibariyle alınabileceği söylenebilir. 

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

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