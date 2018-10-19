DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih bilgisi!
DGS ek tercih sonuçları, ilk yerleştirme döneminin sona ermesinin ardından herhangi bir bölüme yerleşmeyen adayların araştırdığı konu olmaya başladı. DGS ek yerleştirme sonuçları için sorgulamalarını sürdüren vatandaşlar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen konu hakkında bazı bilgiler
DGS ek tercih sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklama merakla araştırılmaya devam ediliyor. Binlerce öğrencinin bir bölüme yerleşme ümidine sahip olacağı DGS ek tercih sonuçları, ÖSYM tarafından değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 24 Ekim tarihinde alınan DGS ek tercihleri, 6 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da aynı süreç ele alınırsa, DGS ek tercih sonuçlarının en geç 30 Ekim tarihinde erişime açılması beklenmektedir. Bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre de değişkenlik gösterebilir.
'MAZERET KAYDI' MÜJDESİ
ANKARA Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adaylardan mazereti kabul edilenlerin kaydının, 26 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacağı bildirildi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10 Ekim 2018 tarihli toplantısında; 2018Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama kapsamında Başkanlığımızca üniversitelerimize yerleştirilen adaylar ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı sonucu ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 26 Ekim 2018 tarihine kadar kaydının yapılmasına kara verildi.
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