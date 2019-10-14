DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Ek yerleştirme sonrası DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriDGS ek tercih sonuçları açıklandı! Ek yerleştirme sonrası DGS puan hesaplama nasıl yapılır?
GeriEğitim DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Ek yerleştirme sonrası DGS puan hesaplama nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 14.10.2019 - 16:02, Son Güncelleme:/

DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Ek yerleştirme sonrası DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

DGS ek yerleştirme tercih sonuçları, ÖSYM tarafından az önce erişime açıldı. 7 Ekim Pazartesi günü sona eren DGS ek tercihlerinin ardından sonuçlar, bugün itibariyle sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden kimlik bilgileri aracılığıyla öğrenilebilecek. İşte, DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ve puan hesaplama hakkında bazı bilgiler

DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Ek yerleştirme sonrası DGS puan hesaplama nasıl yapılır?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

2 yıllık üniversite mezunlarının eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak için gerçekleştirdiği DGS ek tercih sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. DGS ek tercih yerleştirme sonuçları sonrasında adayların belirtilen tarihlerde okullara kayıtlarını yaptırmaları gerekecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

DGS puanları, adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak hesaplanıyor.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar kılavuzdaki şekliyle hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanıyor ve bulunan toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturuyor. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanıyor.

30 BİN KİŞİ TERCİH YAPTI

ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre 30 bin 67 öğrenci tercih yaptı. Tercih sonuçları kapsamında 41 bin 391 kontenjan ise boş kaldı. 

BOŞ KALAN KONTENJANLARIN BÜYÜK BİR KISMI AÇIKÖĞRETİM

Boş kalan kontenjanların büyük bir kısmı ise açıköğretim programlarından oluştu. Açıköğretim programlarından boş kalan kontenjan sayısı 39 bin 652 oldu. 

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK YERLEŞTİRME PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Ek yerleştirme sonrası DGS puan hesaplama nasıl yapılır?
Üniversitelere 36 milyar lira ödenek
Bu okul kendi elektriğini kendi üretiyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Temel gayemiz okullar arasındaki imkan farkını azaltmak