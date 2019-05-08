DGS başvuruları için son gün
DGS, 30 Haziran’da yapılacak. 26 Nisan’da başlayan DGS başvuruları, bugün sona eriyor. ÖSYM, Twitter üzerinden adaylara başvuruların biteceğini hatırlattı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM), 2019-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceğini hatırlattı. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019 DGS için internet aracılığıyla bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.
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