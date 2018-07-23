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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.07.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

DGS adayları dikkat! Eğitim bilgileri ne zaman güncellenecek?

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DGS adayları dikkat! Eğitim bilgileri ne zaman güncellenecek?

ÖSYM, 21 Temmuz’da düzenlenen DGS’ye katılan ve eğitim bilgisini güncellemesi gereken adayların bu işlemleri yapabilmesi için, 24 Temmuz’da sistemin açılacağını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Temmuz Cumartesi günü Dikey Geçiş Sınavı (DGS) düzenlendi. İki yıllık ön lisans programından lisans programlarına geçmek isteyen adayların katıldığı sınav için eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri ise 24 Temmuz Salı günü yapılabilecek. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, DGS başvurularında YÖKSİS’den eğitim bilgisi gelmeyen adaylar; bu tarihte eğitim bilgilerini kontrol ederek, güncelleme ve teyit işlemlerini Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek. Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM’ye yapacağı değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

Yapılan açıklamada, https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerinin https://bmis.osym.gov.tr aynı olduğu belirtildi. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerinin bunu, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezi’nden öğrenebileceği de açıklandı.

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