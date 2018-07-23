DGS adayları dikkat! Eğitim bilgileri ne zaman güncellenecek?
ÖSYM, 21 Temmuz’da düzenlenen DGS’ye katılan ve eğitim bilgisini güncellemesi gereken adayların bu işlemleri yapabilmesi için, 24 Temmuz’da sistemin açılacağını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Temmuz Cumartesi günü Dikey Geçiş Sınavı (DGS) düzenlendi. İki yıllık ön lisans programından lisans programlarına geçmek isteyen adayların katıldığı sınav için eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri ise 24 Temmuz Salı günü yapılabilecek. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, DGS başvurularında YÖKSİS’den eğitim bilgisi gelmeyen adaylar; bu tarihte eğitim bilgilerini kontrol ederek, güncelleme ve teyit işlemlerini Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek. Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM’ye yapacağı değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.
Yapılan açıklamada, https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerinin https://bmis.osym.gov.tr aynı olduğu belirtildi. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerinin bunu, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezi’nden öğrenebileceği de açıklandı.
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