DGS 2020 ne zaman? DGS başvurusu ne zaman yapılır?

DGS 2020 başvurusu bu yıl da binlerce öğrencinin gündemindeki konu olacak. Okudukları 2 yıllık bölümü tamamlayan öğrenciler, 4 yıllık bir bölüm için sınava dahil olacak. Bu sınavdan geçerli bir puan alan öğrenciler, eğitimlerine devam edecek. Peki, DGS 2020 başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, DGS 2020 başvurusu ve sınav tarihi

DGS 2020 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

DGS başvurusu, 13-21 Mayıs tarih aralığında gerçekleşecek. Bu başvuru tarihini kaçıran öğrenciler, 2 Haziran tarihinde geç başvuruda bulunabilecek.

DGS 2020 SINAVI NE ZAMAN?

DGS 2020 sınavı 5 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın sonuçları, 29 Temmuz tarihinde açıklanacak.