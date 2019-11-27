Dezavantajlı öğrencilere eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlamak amacıyla başlatılan ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı, burs programları, taşıma ve öğle yemeği desteği, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) gibi uygulamalarla on binlerce dezavantajlı öğrenciye destek verildi. Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ekim ayı itibarıyla örgün ve yaygın eğitim öğrencilerine toplam 153 milyon 803 bin 615 adet ders kitabı dağıtıldı. MEB bu kitaplar için 834 milyon 161 bin 366 lira ödeme yaptı. Uygulamanın başladığı son 16 yılda 2019-2020 eğitim öğretim yılına kadar toplam 3 milyar 3 milyon 771 bin 195 adet ders kitabı ücretsiz dağıtılırken, yapılan toplam ödeme miktarı 6 milyar 340 milyon 155 bin 701 lira oldu. Bakanlık, bu hizmet çerçevesinde açık öğretim öğrencilerinin ders kitapları, görme engelli öğrencilerin Braille kabartma yazıyla basılan ders kitapları ile özel eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve zihinsel engelli öğrencilerin ders kitaplarının baskı ve dağıtımlarını da gerçekleştirdi. Ayrıca KKTC'de ve yurtdışında bakanlığa bağlı faaliyet gösteren okulların ders kitabı ihtiyacı da karşılandı.

285 BİN ÖĞRENCİYE BURS

Eğitim ve öğretime erişimi arttırarak, fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlayan önemli uygulamalar arasında yer alan burs ve pansiyon hizmetleriyle de çok sayıda çocuğa destek verildi. 2019 yılı itibarıyla ilköğretim ve ortaöğretimde 285 bin 118 öğrenciye aylık 275,53 lira burs veren Bakanlık, 3 bin 89 pansiyonda 327 bin 406 öğrencinin de barınma hizmetlerinden faydalanmasını sağladı.

‘ŞARTLI EĞİTİM’ DESTEĞİ 7 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

MEB ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde ailelere, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla her ay verilen ŞEY hem annelerin hem de çocukların yüzünü güldürdü. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanan ŞEY desteği kapsamında, 2003-2019 yılları arasında ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin annelerine toplam 7 milyar 243 milyon 587 bin 496 lira ödeme yapıldı.

1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TAŞIMA

İlköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarına devam eden öğrencilerle yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin okullara erişimini sağlamak amacıyla 2002-2003 eğitim öğretim döneminde başlatılan ücretsiz taşıma desteğiyle milyonlarca çocuğa ulaşıldı. Uygulamadan 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilköğretimde 756 bin 297, ortaöğretimde 462 bin 284 ve özel eğitime ihtiyacı olan 106 bin 379 olmak üzere, toplam 1 milyon 324 bin 960 öğrenci faydalandı. Bakanlıkça bu hizmet için 2 milyar 847 milyon 104 bin lira kaynak aktarımı yapıldı. MEB halen 1 milyon 209 bin 621 öğrenciye taşıma desteği veriliyor. Ayrıca, öğle yemeği hizmetinden yararlanan öğrencilerin sayısı ise 1 milyon 146 bin 230.