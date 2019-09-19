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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.09.2019 - 14:22, Son Güncelleme:/

Dezavantajlı 1600 kişiye ‘mesleki eğitim’ desteği

MEB, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği işbirliğinde, 800'ü Türk ve 800'ü Suriyeli 1600 kişiye mesleki eğitim imkânı sağlayacak ‘Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum için Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi’ başlatıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) işbirliğinde başlatılan ‘Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum için Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi’nin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül katıldı.

Dezavantajlı 1600 kişiye ‘mesleki eğitim’ desteği

‘TÜRKİYE 4 MİLYONDAN FAZLA GÖÇMENE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR’
Bakan Yardımcısı Denemeç, Türkiye'nin ağırlıklı olarak Suriyeliler olmak üzere 4 milyonun üzerinde düzensiz göçmene ev sahipliği yaptığını söyledi. Söz konusu insanların canlarını kurtarabilmek için Türkiye'ye geldiklerini anlatan Denemeç, şöyle konuştu:
“Bu çocuk ve yetişkinlerin eğitilmesi, onlara bir gelecek vadedilmesi çok önemli. Aksi halde tehditler ortaya çıkabilir. Çocuklar çok önemli. Bizlerin onlara hayal vermesi lazım. Hayalleri olması lazım ki hayata tutunabilsinler. İşte eğitim bu anlamda çok önemli. Yaklaşık 650 bin Suriyeli çocuğumuzu kendi okullarımızda ağırlıyoruz, onlara eğitim veriyoruz. Dışarıdan bakıldığında birçok insan başka ülkelerde olduğu gibi bu çocukların kamplarda, çadırlarda eğitim gördüğünü zannediyor. Hayır değil. Kendi okullarımızda, kendi çocuklarımızla beraber, aynı sıraları paylaşıyorlar, aynı öğretmenlerden ders alıyorlar.

BALIK VERMEYECEĞİZ, BALIK TUTMAYI ÖĞRETECEĞİZ
Bu süreçte bazı sıkıntılar yaşanabilir ama asla bir ayrımcılık yapılmadı. Projeyle hayata tutunmalarına destek verecek olan maddi imkânları kendilerinin sağlamalarını sağlayacağız. Yani bu projeyle onlara balık vermeyeceğiz balık tutmayı öğreteceğiz. Türkiye'nin beş farklı ilinde bu projeyi başlattık. Sadece il merkezlerinde de değil. Bakanlığımıza bağlı halk eğitim merkezlerimiz illerimizin tümünde, hemen her ilçemize yayılmış durumda. Bu nüfusun yoğun olduğu illerimiz ve ilçelerimizde bu projeyi başlattık. Türk vatandaşlarımızla beraber kaynaştırmalı bir proje. Sonuçlarının çok iyi olacağına inanıyorum. Baktığınızda rakam küçük ama anlamı büyük. Bunun çarpan etkisiyle dalga dalga yayılacağına da inanıyorum. Projeye katkı veren herkese teşekkür ediyorum. İnsanların, çocukların hayat boyu eğitimlerinde gelecek her türlü desteğine açığız.

ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ YIL İÇİNDE 3 MİLYAR EURO KAYNAK GELİYOR
AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'na (FRIT), önemli bir proje. Avrupa Birliği'nden, diğer kurumlardan gelen kaynaklar da öyle. Önümüzdeki üç yıl içinde 3 milyar Euro bir kaynak geliyor. Eğitime aktarılan kısmı 400 milyon Euro kadar. Az mı? Değil ama baktığımızda bizim harcadığımızın sekizde, onda biri kadar bir para geliyor. Hiç yoktan iyi ama bu katkıların artmasını bekliyoruz. Suriye ile sınırdaş olduğu için bu yükü sadece kaldırması gereken ülke Türkiye değil. Çünkü 21’inci yüzyılda göç hareketleri, göçmenler dünyanın her yerinde risk, problem olabilecek unsurlar eğer kontrol edilemez, yönlendirilemezlerse, eğer bu insanlar iyi eğitilemezlerse, umutlarını kaybederlerse en büyük riski, tehdidi oluşturur. Eğitim bu anlamda her yaşta çok önemli ve Türkiye, MEB olarak tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazırız."

SGDD Yönetim Kurulu Başkanı Cumhur Özen ise göçmenlerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Özen, Türkiye'nin mazlumlara kapılarını ve kalbini sonuna kadar açık tutarak dünyaya örnek bir tavır ortaya koyduğunu söyledi.

Törende GIZ Ülke Direktörü Rubeena Esmail ile Program Yöneticisi Alberto Vega Exposito da birer konuşma yaptı.

İŞ VERENLERE İSTİHDAM TEŞVİKİ SAĞLANACAK
Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum için Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi; Adıyaman, Denizli, Diyarbakır, İstanbul ve Tekirdağ illerinde yer alan 18 Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 12 ay sürecek projeyle 800'ü Türk ve 800'ü Suriyeli olmak üzere toplam 1600 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

İstihdam odaklı proje kapsamında Suriyeli katılımcılara Türkçe dil eğitiminin ardından, Türk yararlanıcılar ile iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda belirlenen mesleki eğitimler verilecek. Projeyle eğitimlerini tamamlayanların kısa dönemli istihdamı desteklenecek. Bu kapsamda, işverenlere üç aylık istihdam teşviki sağlanacak. Kadın istihdamının da artırılmasının hedeflendiği projede yararlanıcıların yüzde 30'unun kadın olması planlanıyor.

Proje yararlanıcılarına iş sağlığı ve güvenliği, ‘Türkiye'deki çalışma etiği, kültürü ve şartları’ ile çalışma izinleri hakkında bilgilendirici seminerler düzenlenecek. KOSGEB desteğiyle Türkiye'de iş kurmayla ilgili çalıştaylar yapılacak. İş arayanlara yönelik İŞKUR ve diğer iş arama veritabanlarına kayıt için danışmanlıklar verilecek. Ayrıca yerel otoritelere, sanayi ve ticaret odaları ve özel sektör temsilcilerine yönelik sığınmacılar için çalışma izin prosedürlerinin ve yasal düzenlemelerinin, teşvik ve iş fırsatlarının aktarılacağı seminerler gerçekleştirilecek.

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