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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 18.11.2019 - 12:33, Son Güncelleme:/

Devlet üniversitesindeki öğrenciler daha ‘mutlu’

Selçuk Üniversitesi tarafından Türkiye'de 27 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırmada, devlet üniversitelerinde eğitim görenlerin, vakıf üniversitelerinde okuyanlara göre daha mutlu olduğu belirlendi.

Devlet üniversitesindeki öğrenciler daha ‘mutlu’
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Gülnar, 23'ü devlet, dördü vakıf olmak üzere 27 üniversiteden 1190 erkek ve 1525 kız öğrenci üzerinde araştırma yaptıklarını söyledi. Öğrencilerin mutluluk düzeyini ölçtüklerini anlatan Gülnar, "Çalışmayla öğrencilerin ruh sağlığı haritasını çıkardık" dedi. Öğrencilere yaklaşık 200 soru yönelttiklerini belirten Gülnar, şunları anlattı:
"Öğrencilere 'Kaç yakın arkadaşınız var, bunlarla hangi sıklıkla görüşürsünüz, en son ne zaman yakın arkadaşınızla yüz yüze görüştünüz, interneti hangi sıklıkla kullanırsınız?' gibi sorular da sorduk. Çalışmada elde ettiğimiz bulgular bizi sevindirdi. Araştırma sonucunda öğrencilerin yüzde 76'sının mutlu, yüzde 24'ünün mutsuz olduğunu tespit ettik. Mutlu olanların yüzde 93'ünü devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin oluşturduğunu gördük.

VAKIFTAKİLERİN YÜZDE 66’SI MUTLU
Devlet üniversitelerini kendi içinde değerlendirdiğimizde öğrencilerin yüzde 78'i mutlu, yüzde 22'si de mutsuz çıktı. Buna mukabil vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin de yüzde 66'sının mutlu, yüzde 34'ünün mutsuz olduğunu belirledik. En mutlu öğrenciler sırasıyla Adnan Menderes, İstanbul Ticaret, Gazi, Selçuk ve Fırat üniversitelerinde bulunuyor.

4 ÖĞRENCİDEN 3’ÜNÜN RUH SAĞLIĞI YERİNDE
Araştırmayla devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerin vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere göre ruh sağlığı düzeylerinin daha yüksek olduğunu tespit ettik. Her dört öğrenciden üçünün ruh sağlığının yerinde ve mutlu olduğunu görüyoruz. Devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerin yüz yüze ilişkilerinin iyi olması, sanal ortamı daha az kullanması ve dışa dönük kişiliğe sahip olması onları daha mutlu yapıyor. Ayrıca, öğrencilerin aylık ortalama harcama miktarları arttıkça mutlulukları da artıyor. Daha rahat harcama yapabilen öğrenciler ile yaşı büyük öğrencilerin de mutluluklarının arttığını görüyoruz. Mutlu öğrencilerin yemek yeme ihtiyacını dahi fırsata çevirerek sosyalleştiğini görüyoruz. Bu öğrencilerin derslerine ve okuluna sürekli devam edenlerden oluştuğunu tespit ettik. Mutsuz öğrencilerin ise aileleriyle çok fazla sağlıklı iletişim kuramadığını ve okulda sosyal ilişkilerini geliştiremediklerini gördük.

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