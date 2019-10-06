Devlet üniversitelerinde öğrenci başına 8 kitap düşüyor
YÖK yayınladığı verilere göre, öğrenci başına düşen basılı kitap sayısında devlet üniversiteleri arasında lider, yaklaşık 91 kaynakla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi oldu. Onu Galatasaray 34 ve Boğaziçi 32 kitapla izledi. Dört üniversitedeyse öğrenci başına bir kitap bile düşmezken, devlet üniversitelerinin ortalaması yaklaşık sekiz.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayımladığı 207 üniversiteden 172’siyle ilgili ‘2018 Üniversite İzleme ve Değerlendime Raporları’nda yükseköğretim kurumlarının öğrenci, makale sayısı, araştırma bütçesi, yürütülen proje ve kütüphane imkânları gibi alanlarda güncel verilerine yer verildi. 2018 verilerine öğrenci başına düşen basılı kitap sayısında lider devlet üniversitesi en yakın rakibini üçe katlayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olurken, özellikle sosyal bilimler alanlarında öne çıkan yükseköğretim kurumları ilk sıraları paylaştı.
4 ÜNİVERSİTEDE BİR KİTAP BİLE DÜŞMÜYOR
Türkiye’de devlet üniversitelerinin çok büyük bir bölümünde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı iki ile dokuz arasında değişiyor. Türkiye ortalaması yaklaşık sekiz olurken, Giresun, Manisa Celal Bayar, Akdeniz ve İzmir Demokrasi üniversitelerinde ise bu sayı biri bulmuyor.
LİDER ÜÇE KATLIYOR
Devlet üniversiteleri arasında en yakın rakibini yaklaşık 91 basılı kitapla üçe katlayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ilk sırada yer alıyor. Galatasaray 34; Boğaziçi 32; Şırnak ve Abdullah Gül üniversiteleri ise 21 ile ilk 5’e giriyor.
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