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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
06.10.2019 - 15:27, Son Güncelleme:/

Devlet üniversitelerinde öğrenci başına 8 kitap düşüyor

YÖK yayınladığı verilere göre, öğrenci başına düşen basılı kitap sayısında devlet üniversiteleri arasında lider, yaklaşık 91 kaynakla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi oldu. Onu Galatasaray 34 ve Boğaziçi 32 kitapla izledi. Dört üniversitedeyse öğrenci başına bir kitap bile düşmezken, devlet üniversitelerinin ortalaması yaklaşık sekiz.

Devlet üniversitelerinde öğrenci başına 8 kitap düşüyor
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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayımladığı 207 üniversiteden 172’siyle ilgili ‘2018 Üniversite İzleme ve Değerlendime Raporları’nda yükseköğretim kurumlarının öğrenci, makale sayısı, araştırma bütçesi, yürütülen proje ve kütüphane imkânları gibi alanlarda güncel verilerine yer verildi. 2018 verilerine öğrenci başına düşen basılı kitap sayısında lider devlet üniversitesi en yakın rakibini üçe katlayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olurken, özellikle sosyal bilimler alanlarında öne çıkan yükseköğretim kurumları ilk sıraları paylaştı.

4 ÜNİVERSİTEDE BİR KİTAP BİLE DÜŞMÜYOR
Türkiye’de devlet üniversitelerinin çok büyük bir bölümünde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı iki ile dokuz arasında değişiyor. Türkiye ortalaması yaklaşık sekiz olurken, Giresun, Manisa Celal Bayar, Akdeniz ve İzmir Demokrasi üniversitelerinde ise bu sayı biri bulmuyor. 

LİDER ÜÇE KATLIYOR
Devlet üniversiteleri arasında en yakın rakibini yaklaşık 91 basılı kitapla üçe katlayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ilk sırada yer alıyor. Galatasaray 34; Boğaziçi 32; Şırnak ve Abdullah Gül üniversiteleri ise 21 ile ilk 5’e giriyor.

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