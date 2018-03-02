Devamsızlıkta zirvedeler

Genel liselerdeki oran ise yüzde 29.95. Raporda en dikkat çeken veri ise imam hatip ortaokullarında takdir, teşekkür alanların oranının yüzde 66 olması. Oysa MEB’in hedefi yüzde 30’du. Eğitimciler, neredeyse iki katına çıkan ‘başarı durumu’nu ‘şişirilmiş notlara’ bağlıyor. Rapordan dikkat çeken veriler ise özetle şöyle:

MEB: ÜNİVERSİTE SINAVI DEVAMSIZLIĞI ARTTIRIYOR

Her 10 meslek liseliden 4’ü devamsız. Bakanlık geçen yıl mesleki ve teknik liselerdeki 20 gün ve üzeri devamsızlık oranını yüzde 40’a çekmeye çalıştı, bunu 39.81 yapabildi. Ancak oranlar yine de yüksek. İkinci sırayı yüzde 30.96’yla imam hatipler izledi. Bu okullarda Bakanlığın hedefi ise 30.58 idi. Genel liselerde bu yüzde 25’e indirilmek istendi, gerçekleşen yüzde 29.95 oldu. Genel ve Anadolu imam hatip liselerinde her üç öğrenciden 1’i devamsızlık yaptı.

Bakanlık yüksek devamsızlığa neden olarak üniversite sınavlarını gösterdi: “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen özürlü ve özürsüz 30 günlük devamsızlık hakkının tamamının kullanılması 20 gün ve üzeri devamsızlık oranının artmasına sebep oluyor. Ayrıca 12’nci sınıfların yükseköğretime geçiş sınavına hazırlanmak için kullandığı devamsızlık hakkı oranda artışa neden oluyor.”

ŞİŞİRİLMİŞ NOT ŞÜPHESİ

Dikkat çeken diğer veri ise imam hatip ortaokullarında takdir, teşekkür alanların oranı. Bakanlığın yüzde 30.13 hedefi, yıl sonunda yüzde 66.34 olarak gerçekleşti. Yani bu ortaokullardaki 100 öğrenciden 66’sı takdir, teşekkür aldı. Diğer ortaokullardaki hedef yüzde 71 iken, gerçekleşen yüzde 65.36’ydı. İmam hatip ortaokullarındaki durum eğitimciler arasında, “Ortaokul son sınıf öğrencileri geçen yıl TEOG’a girdi. Liselere yerleştirmelerde okul başarı puanı kullanılıyordu. Son sınıf öğrencileri şişirilmiş notlarla iyi liselere yerleşmiş olabilir” yorumlarına neden oldu.

GENEL LİSELER BAŞARILI

Genel liselerde yıl sonu başarı puanı ortalamasını artırma hedefi yüzde 74 iken, yüzde 74.20 olarak gerçekleşti. Mesleki ve teknik liseler için hedef yüzde 66 iken, sonuç yüzde 67.03; Anadolu imam hatip liselerinde hedef 73.28 iken, yüzde 64.80 oldu. Raporda ayrıca bakanlığın ‘zayıflıklar’ olarak nitelediği bölümde liselerde okul türü kontenjanlarının öğrenci talepleriyle uyumlu olmadığı belirtildi.

ATAMA VAR, KADRODA DEĞİŞİKLİK YOK

GEÇEN yıl emeklilik dâhil çeşitli nedenlerle kadrodan ayrılan öğretmen sayısı 19 bin 217 iken, yeni atanan sözleşmeli öğretmen sayısı 22 bin 26 oldu. Eğitimciler bunu, “Atamalar açığı kapatmamış oluyor” diye yorumladı.

Öte yandan MEB’in birimlere göre harcamalarından en büyük payı yaklaşık 40 milyar ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü aldı. Onu, 11 milyar ile Mesleki ve Teknik Eğitim; 6 milyar ile il milli eğitim müdürlükleri takip etti. 4’üncü sırada 6 milyar ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü var.