Derslere emojileri taşımanın 5 yolu

Derste emoji mi? Bu konu size biraz garip gelmiş olabilir. Ama günlük ‘WhatsApp’ yazışmalarınızı hatırlayın, emoji kullanmadığınız bir an var mı? Günlük modern iletişim hayatımızın içine bu denli giren ‘gülümseyen surat’a neden dersler de yer açmayalım. İşte ABD’li eğitim içerikleri platfromu We are Teachers’tan derslere emojileri de dahil etmek için 5 yöntem:

1- DİLİN GELİŞİMİNİ ANLAMALARI İÇİN KULLANIN





Diller hiçbir zaman olduğu gibi kalmaz, sürekli değişir. İngilizce’de Oxford İngilizce Sözlüğü, her yıl dile yeni giren sözcüklerin listesini yayınlıyor. Aynı şekilde her geçen gün hayatımıza yeni emojiler de giriyor ve günlük iletişimde kendimizi farklı şekilde ifade etmemize imkan sağlıyor. Emojileri görmezden gelmek; sınıfınızı beğenin ya da beğenmeyin modern dünyanın yeni iletişim dilinden soyutlamak anlamına geliyor.

2- ÖĞRENCİLERİNİZE YENİ İLETİŞİM BECERİLERİ KAZANDIRMAK İÇİN KULLANIN





Dil, günlük hayatta iletişimin dışında kavramları nasıl algıladığımızda da hayati bir rol oynuyor. Dillerin nasıl geliştiğini ve anlamların nasıl başka formlarını bürünebildiğini görmek, öğrencilerinizin iletişim becerilerinin gelişmesinde kritik bir görev üstleniyor. Farklı nesneler, durumlar ya da olaylar için aynı kelimeleri kullanabiliyoruz. Emojilerde de durum böyle. Öğrencilerinizin yeni iletişim becerileri kazanmasında emojiler göz ardı edilmemeli.

3- YAZIM ÖDEVLERİNDE EMOJİLERE YER AÇIN





Bu, çoğu eğitimci için kabul edilemez görünebilir. Özellikle de klasik yazım ve noktalama işaretlerine çok fazla önem verenler için. Ancak emojiler yazılı dile zenginlik katıyor. Aynı zamanda emoji kullanabileceğini bilen öğrenciniz de çalışma için daha iyi motive olacak. Bırakın öğrencileriniz kendilerini ifade etsin.

4- DİL BECERİLERİ İÇİN BİRAZ DAHA ‘GÜLÜMSEYEN SURAT’





WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında güzel olan bir nokta da, bunların dil ötesine geçmemize izin vermesi. Bu dillerimizin önemini azaltmıyor, aksine onları geliştiriyor. Emojiler, global dijital dünyada bize anlamlı semiyotik bir değer sunuyor. Öğrencilerinizin bunları doğru şekilde kullanması, gelecekte daha da önemli bir hale gelecek. Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen emojiler, öğrencilerinizin dil kullanma becerileri için de önemli.

5- KLASİK MÜFREDATLARA MAKYAJ YAPIN





Emojilerin görsel gücünden derslerinizi işlerken faydalanabilirsiniz. Örneğin, İngilizce dersinde Shakespeare hakkında bir çalışma yaparken, onu yansıtan bir emojiye, hazırladığınız çalışma kağıtlarında yer verebilirsiniz. Bu sayede öğrencileriniz karmaşık edebiyat kavramlarına karşı daha ilgili yaklaşabilir ve daha kalıcı öğrenebilir. Bu durum matematik, fizik, kimya gibi birçok ders için de geçerli. Klasik müfredatlara emojilerle makyaj yapabilirsiniz.