Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>Derslere emojileri taşımanın 5 yolu

    Derslere emojileri taşımanın 5 yolu

    Önder ÖNDEŞ
    24.02.2018 - 13:49 | Son Güncelleme:

    Emojileri ödevlerde veya projelerde kullanmak size biraz garip gelebilir. Ancak modern dünyada yazışmaları onlarsız yapamaz olduk. ABD’li eğitim içerikleri platformu ‘We are Teachers’, emojileri derslere nasıl taşıyabileceğinizle ilgili ipuçları paylaşıyor.

    Derste emoji mi? Bu konu size biraz garip gelmiş olabilir. Ama günlük ‘WhatsApp’ yazışmalarınızı hatırlayın, emoji kullanmadığınız bir an var mı? Günlük modern iletişim hayatımızın içine bu denli giren ‘gülümseyen surat’a neden dersler de yer açmayalım. İşte ABD’li eğitim içerikleri platfromu We are Teachers’tan derslere emojileri de dahil etmek için 5 yöntem: 

    1- DİLİN GELİŞİMİNİ ANLAMALARI İÇİN KULLANIN
    Derslere emojileri taşımanın 5 yolu

    Diller hiçbir zaman olduğu gibi kalmaz, sürekli değişir. İngilizce’de Oxford İngilizce Sözlüğü, her yıl dile yeni giren sözcüklerin listesini yayınlıyor. Aynı şekilde her geçen gün hayatımıza yeni emojiler de giriyor ve günlük iletişimde kendimizi farklı şekilde ifade etmemize imkan sağlıyor. Emojileri görmezden gelmek; sınıfınızı beğenin ya da beğenmeyin modern dünyanın yeni iletişim dilinden soyutlamak anlamına geliyor.

    2- ÖĞRENCİLERİNİZE YENİ İLETİŞİM BECERİLERİ KAZANDIRMAK İÇİN KULLANIN
    Derslere emojileri taşımanın 5 yolu

    Dil, günlük hayatta iletişimin dışında kavramları nasıl algıladığımızda da hayati bir rol oynuyor. Dillerin nasıl geliştiğini ve anlamların nasıl başka formlarını bürünebildiğini görmek, öğrencilerinizin iletişim becerilerinin gelişmesinde kritik bir görev üstleniyor. Farklı nesneler, durumlar ya da olaylar için aynı kelimeleri kullanabiliyoruz. Emojilerde de durum böyle. Öğrencilerinizin yeni iletişim becerileri kazanmasında emojiler göz ardı edilmemeli.

    3- YAZIM ÖDEVLERİNDE EMOJİLERE YER AÇIN
    Derslere emojileri taşımanın 5 yolu

    Bu, çoğu eğitimci için kabul edilemez görünebilir. Özellikle de klasik yazım ve noktalama işaretlerine çok fazla önem verenler için. Ancak emojiler yazılı dile zenginlik katıyor. Aynı zamanda emoji kullanabileceğini bilen öğrenciniz de çalışma için daha iyi motive olacak. Bırakın öğrencileriniz kendilerini ifade etsin.

    4- DİL BECERİLERİ İÇİN BİRAZ DAHA ‘GÜLÜMSEYEN SURAT’
    Derslere emojileri taşımanın 5 yolu

    WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında güzel olan bir nokta da, bunların dil ötesine geçmemize izin vermesi. Bu dillerimizin önemini azaltmıyor, aksine onları geliştiriyor. Emojiler, global dijital dünyada bize anlamlı semiyotik bir değer sunuyor. Öğrencilerinizin bunları doğru şekilde kullanması, gelecekte daha da önemli bir hale gelecek. Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen emojiler, öğrencilerinizin dil kullanma becerileri için de önemli.

    5- KLASİK MÜFREDATLARA MAKYAJ YAPIN
    Derslere emojileri taşımanın 5 yolu

    Emojilerin görsel gücünden derslerinizi işlerken faydalanabilirsiniz. Örneğin, İngilizce dersinde Shakespeare hakkında bir çalışma yaparken, onu yansıtan bir emojiye, hazırladığınız çalışma kağıtlarında yer verebilirsiniz. Bu sayede öğrencileriniz karmaşık edebiyat kavramlarına karşı daha ilgili yaklaşabilir ve daha kalıcı öğrenebilir. Bu durum matematik, fizik, kimya gibi birçok ders için de geçerli. Klasik müfredatlara emojilerle makyaj yapabilirsiniz.

    Etiketler: DERS , Emoji , ÖĞRETMEN , ÖĞRENCİ , ÖDEV , Müfredat
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri