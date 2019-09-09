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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

18 milyon öğrenci ders başı yaptı

2019-2019 eğitim öğretim yılı başladı. Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 108 bin 860 öğrenci ders başı yaptı.

18 milyon öğrenci ders başı yaptı
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2019-2019 eğitim öğretim yılı başladı. Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki örgün eğitimde, 9 milyon 394 bin 125’i erkek, 8 milyon 714 bin 735’i kız olmak üzere toplam 18 milyon 108 bin 860 öğrenci ile 1 milyon 77 bin 307 öğretmen ders başı yaptı.

18 milyon öğrenci ders başı yaptı

BİRLER SINIFLARDA

Uzmanlar, üç aylık tatilde öğrencilerin öğrendiklerini unutmuş olabileceğini belirterek, öğretmenlere ‘yumuşak geçiş’ yapmaları konusunda önerilerde bulunuyor. Önce öğrencilerin bilgi düzeylerini, hatırladıklarını ölçmelerini, eğlenceli etkinliklerle okula dönüşlerini kolaylaştırmalarını tavsiye eden uzmanlar ilk haftaları ağırlıklı olarak tekrarla geçirmenin, öğrencilerin sonraki konuları kavraması açısından daha yararlı olacağını belirtiyorlar.

Yeni eğitim öğretim döneminde Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl da ÖSYM ve MEB tarafından ilan edilecek takvime göre uygulanacak. Sınavla öğrenci alan liseler için uygulanan merkezi sınavda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. YKS ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olarak ayrı günlere yayılan iki oturumda yapılacak. TYT’de 40’ar Türkçe ve matematik; 20’şer sosyal ve fen bilimleri testleri için 135 dakika süre tanınacak. AYT’de ise Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler 2, matematik ve fen bilimleri testlerinde 40’ar soru yöneltilecek. Adaylara 180 dakika süre verilecek. 

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
OKULLARIN açılışı dolayısıyla bugün İstanbul’da saat 06.00-14.00’te toplu ulaşım ücretsiz. Trafikte sorun yaşanmaması için belediye ekipleri emniyet ve jandarmaya destek verecek. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 204 okulun giriş-çıkışında 359 polis ekibi görev alacak. 269 okulda okul kolluk görevlisi, 1117’sinde özel güvenlik görevlisi hizmet verecek.

İSTANBUL'DA ÖĞRENCİ SERVİSLERİ DENETLENDİ
İstanbul'da öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ve jandarma trafik ekiplerince denetlendi. Ataşehir Turgut Özal Bulvarı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin desteği ile öğrenci servislerinde kontroller yaptı. Denetimlerde, araç sürücüleri ve hosteslerin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi. (AA)

OKUL ÇEVRELERİNE POLİS DENETİMİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla kent genelinde okul çevrelerinde genel uygulama yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirleri aldı. Bu kapsamda, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda tüm ilçelerde, Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı. Mobil Okul Timleri (MOT)  okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de “telefon dolandırıcılığı” ve “güvenli internet kullanımı” konularını içeren broşürleri öğrenci ve velilere dağıttı. (AA)

EĞİTİM TAKVİMİ
9 Eylül: 2019-2020 eğitim yılının ilk ders zili
18-22 Kasım: İlk ara tatili
25 Kasım 2019-17 Ocak 2020: Birinci dönem
20-31 Ocak 2020: Yarıyıl tatili
3 Şubat: İkinci yarıyıl başlangıcı
6-10 Nisan 2020: İkinci ara tatil
13 Nisan-19 Haziran 2020: İkinci dönem

 

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