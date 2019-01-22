Ders saatleri kısalacak mı? Ders sayıları azalıyor
Ders saatleri kısalacak mı sorusu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı ders sayıları açıklamasının ardından gündemde yer aldı. Geçtiğimiz aylarda açıklanan 2023 Vizyon Belgesi Toplantısında da gündemde yer alan ders saatlerinin kısaltılması konusu, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor.
Ders saatleri kısalacak mı sorusu, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gündeminde yer alan ders sayılarının kısaltılması konusu, geçtiğimiz günlerde ele alındı.
Ziya Selçuk, ders sayıları ile ilgili şu açıklamayı yaptı;
"Mart ayında ders sayıları ile ilgili açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma olabilir."
Bakanlığın yayımladığı 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım dosyasındaki bilgilere göre ders saatleri azaltılacak. İşte, ortaöğretim öğrencilerini bekleyen ilk değişiklikler;
1-)Ortaöğretimde zorunlu ders saatleri azaltılacaktır.
2-)Haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hâle getirilecektir. Ortaöğretimdeki alan derslerinin haftalık ders çizelgesindeki yeri ve ağırlıkları yeniden tasarlanacaktır. İlgili değişikliklerin oluşturacağı derslik, norm kadro ve benzeri konulardaki riskler proje dahilinde yapılandırılacaktır.
3-)Alan seçimi 9. sınıfta yapılacaktır.
4-)12. Sınıf pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecektir.
5-)Ortaöğretimde, çocukların ortaokulda netleştirilen yönelim ve tercihlerine göre öğrencilere alanlar arası yatay geçiş imkânı sağlanacaktır.
6-)Ortaöğretimde çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre seçmeli ders yapısı oluşturulacaktır.
7-)İş ve bilişim dünyasına ilişkin, isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika beceri eğitim paketleri sunulacaktır.
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