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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
22.01.2019 - 15:07, Son Güncelleme:/

Ders saatleri kısalacak mı? Ders sayıları azalıyor

Ders saatleri kısalacak mı sorusu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı ders sayıları açıklamasının ardından gündemde yer aldı. Geçtiğimiz aylarda açıklanan 2023 Vizyon Belgesi Toplantısında da gündemde yer alan ders saatlerinin kısaltılması konusu, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor.

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Ders saatleri kısalacak mı sorusu, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gündeminde yer alan ders sayılarının kısaltılması konusu, geçtiğimiz günlerde ele alındı. 

Ziya Selçuk, ders sayıları ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Mart ayında ders sayıları ile ilgili açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma olabilir."

DERS SAATLERİ KISALACAK MI?

Bakanlığın yayımladığı 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım dosyasındaki bilgilere göre ders saatleri azaltılacak. İşte, ortaöğretim öğrencilerini bekleyen ilk değişiklikler;

1-)Ortaöğretimde zorunlu ders saatleri azaltılacaktır.

2-)Haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hâle getirilecektir. Ortaöğretimdeki alan derslerinin haftalık ders çizelgesindeki yeri ve ağırlıkları yeniden tasarlanacaktır. İlgili değişikliklerin oluşturacağı derslik, norm kadro ve benzeri konulardaki riskler proje dahilinde yapılandırılacaktır.

3-)Alan seçimi 9. sınıfta yapılacaktır.

4-)12. Sınıf pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecektir.

5-)Ortaöğretimde, çocukların ortaokulda netleştirilen yönelim ve tercihlerine göre öğrencilere alanlar arası yatay geçiş imkânı sağlanacaktır.

6-)Ortaöğretimde çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre seçmeli ders yapısı oluşturulacaktır.

7-)İş ve bilişim dünyasına ilişkin, isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika beceri eğitim paketleri sunulacaktır.

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