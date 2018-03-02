Ders kitapları, milli yazılımla incelenecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Fırat Üniversitesi Teknokent'te faaliyet gösteren Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Limited Şirketi arasında, şirketin ‘intihal.net’ adlı benzerlik tespit yazılım programının, ders kitaplarının incelenmesinde kullanılmasıyla ilgili bir protokol imzalandı.

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda gerçekleşen protokol töreninde yaptığı konuşmada, terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı kesinleşmiş kişilerin yayınları ve terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı kelimelerle subliminal bir mesaj verilip verilmediğinin, yerli ve milli bir yazılım olan ‘intihal.net’ programıyla tespit edileceğini söyledi. Durmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yazılım sayesinde, Başkanlığımıza sunulan ders kitaplarını incelerken FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı kaynakların kullanılıp kullanılmadığını tespit edeceğiz. Birtakım argo, kaba dil, ırkçı ve cinsiyetçi söylemleri fark edebileceğiz. Kitapları hazırlayanlar tarafından başka bir kitaptan alıntı yapılıp yapılmadığını tespit edeceğiz. Başka bir yazarın eserini kısmen veya tamamen alıp almadığını, bu anlamdaki benzerlik tespitini yapmış olacağız. Bir veya birden fazla eserden parça parça ürünler alarak bir mozaik tarzında çalıntı yapılıp yapılmadığını, intihal konusu olup olmadığını görmüş olacağız. Birtakım yayıncıların, aynı kitabı iki farklı kitapmış gibi sunmalarına veya iki farklı yayınevinin, aynı kitabı, iki farklı yayınevinin kitabıymış gibi sunmalarını da tespit edeceğiz.

1.522 KİTAPTA 32 BİN 900 HATA TESPİTİ

Programla, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile atılmış, terör örgütleri ile irtibatı kesinlik kazanmış bazı isimlerin, kitapları hazırlayanlar arasında yer alıp almadığını ve terör örgütlerinin sık kullandığı birtakım kelimeleri belirleyebileceğiz. 29 Ağustos 2016'dan, Haziran 2017'ye kadar 1.522 kitabı inceledik ve 32 bin 900 hata tespiti yaparak, düzelttik. Bu incelemeler öğretmenlerden oluşan komisyonlarca ‘manuel’ yapıldı.”

Protokol sayesinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na bir yıllık kullanımı hibe edilen ‘intihal.net’ benzerlik tespit yazılımıyla, bu sene başından itibaren manuel yapılan incelemelerin yanı sıra inceleme sürecinin başında ve sonunda olmak üzere iki kez de intihal taraması yapılabilecek.

Hibe edilen yazılım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz dağıttığı ders kitapları ve öğretim materyallerinin incelenmesinde de kullanılacak.