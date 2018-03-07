Ders kitapları ‘etkileşimli’ hale getiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ortaöğretim düzeyinde güncellenen ve uygulanmaya başlanan müfredattaki ders içerikleri, öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda etkileşimli yapıldı.

Hazırlanan etkileşimli ders kitapları, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce http://ogmmateryal.meb.gov.tr adresi üzerinden öğretmen ve öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi. İnternet sitesinde, ders kitap içerikleri, elektronik ortamda öğretmen ve öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir yapıya kavuşturuldu.

KİTAPLAR, SES, VİDEO VE ANİMASYON İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİ

Dersin işlenişinin daha ilgi çekici ve verimli hale getirildiği etkileşimli kitaplar, ses, video, animasyon, etkileşimli uygulama gibi çoklu ortam öğeleriyle zenginleştirildi. Etkileşimli kitaplar, interaktif bir öğrenme ortamı sunarken, öğrencileri çalışma sürecinin merkezine çekerek daha etkin ve verimli öğrenmenin gerçekleşmesi amacıyla tasarlandı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve yıllık ders planları ile eş zamanlı olarak web sayfasında ünite bazlı yayınlanan etkileşimli kitaplar, site üzerinden görüntülenebiliyor.

Etkileşimli kitaplar, ayrıca bilgisayar, tablet ve telefonlara indirilerek internet olmayan ortamlarda ve çevrim dışı etkileşimli tahtalarda da kullanılabiliyor. Bu kapsamda, öğretmen ve öğrenciler, etkileşimli kitaplara bilgisayar, cep telefonu ve etkileşimli tahtalar üzerinden erişebiliyor.

SORU HAVUZU DA KULLANIMA SUNULDU

MEB'in yeni uygulamaya koyduğu etkileşimli ders kitaplarının yanında güncellenen öğretim programlarının kazanımlarını destekleyici soru havuzuna da yer verildi. Öğretmen ve öğrencilere yönelik zorluk derecelerine göre hazırlanan sorular, ders, ünite, konu, kazanımlarına göre kategorilere ayrıldı.

Bu yıl güncellenen ortaöğretim 9'uncu sınıflardaki dersleri kapsayan etkileşimli ders kitapları uygulaması, gelecek yıl diğer ortaöğretim kademesindeki sınıf düzeylerinde de kullanıma sunulacak.

Öte yandan güncellenen öğretim programlarına yönelik hazırlanan ve 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanan ders kitaplarına karekod uygulaması getirildi. Bu uygulama sayesinde öğretmen ve öğrenciler, ortaöğretim düzeyindeki ders kitaplarının üzerindeki karekodu okutarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalına internet üzerinden bağlanıp buradaki diğer içeriklere de ulaşabilir hale geldi.