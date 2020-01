Ders dinleyerek para kazanıyorlar

BİR arkadaşım uzun yıllar sonra 50’li yaşlarda bir devlet üniversitesinin hukuk fakültesine başladı. Emekliliğinde üniversite sıralarında oturmanın, istediği bir alanda eğitim almanın tadını yaşıyor şimdi. Ancak keyifle gittiği derslerde bir şey dikkatini çekiyor. Kürsüde hocanın her dediğini önündeki bilgisayara not eden, kendi deyimiyle “profesyonel öğrenci”ler görüyor. Bir ya da birkaç öğrenci, her derste büyük bir sabırla hocanın sınıfta aktardıklarını kâğıda döküyor, sonrasında üniversitenin hemen yanındaki Süleymaniye’de anlaştığı bir yere notları götürüp bu emeğinin karşılığında ücretini alıyor.

ÇIKMIŞ VİZE VE FİNAL SORULARI

İstanbul Üniversitesi’nde hukuk öğrencileri kaçırdıkları dersleri ya da tekrarlamak istedikleri konuları işte bu öğrenciler tarafından hazırlanan fasiküllerde görebiliyorlar. Güncel notlardan oluşan yeni fasiküllerin ücreti 2 TL’den başlıyor, dersin niteliğine göre fiyatı artıyor. Sadece ders notları değil, çözümlü pratik ders çalışma notları, geçmiş yıllarda vize ve finallerde çıkan sınav soru kitapçıkları da satışta. Tabii onların fiyatı 10 TL’den başlıyor.

100’E YAKIN ÖĞRENCİ ÇALIŞIYOR

Hukuk ders notları piyasasının ilk kurumlarından Salt Hukuk şirketinin kurucusu ve şimdi de avukatı olan Özer Öz, bu yöntemi “Derse girmeyenler için ilaç, girenler için tekrar yapma fırsatı. O kadar başarılı olduk ki rakiplerimiz bile oldu” diye anlatıyor. Öz, eser sahibi dediği bu öğrencilerin sayısının 65 ile 100 arasında değiştiğini belirterek, sistemi şöyle açıklıyor: “Öğrenci iken bu şirketi kurduk. O zamanlar en çok ihtiyacımız olan şey, kaçırdığımız derslerin notlarını özet olarak görmekti. Kalın hukuk ders kitaplarından sınavlara hazırlanmak zor olduğu için derse girip dikkatli not alanlardan notlarını rica ediyorduk. Ama her seferinde istemek zor geliyordu. Sonrasında ücret karşılığı talep edince, daha rahat almaya başladık. Benim öncülüğümde 2013’te başlatılan bu çalışma o kadar tuttu ki sonrasında okul çevresinde dükkân kiraladık.

KAFEDE ÇALIŞACAĞINA AMFİDE KAZANIYOR

Eser sahibi ya da yazar dediğimiz başarılı öğrencileri seçiyoruz. Bunlar her derse girip notları tutuyor. Sonra bunu daha da kaliteli hale getirmek için stajyer avukatlar denetmenlik yapıyor. 8-9 kişi ile başladık, 65 yazara kadar çıktı. Öğrenciler kafe ya da hamburgercide çalışacağına, hem dersi daha iyi dinliyor, hem de para kazanıyor. Haftada bir ya da iki haftada bir “part” adıyla fasiküller çıkarıyoruz. Sadece öğrenciler değil, adliyede icra kâtipleri, hukukçular da bu notları alıyor. Bugüne kadar 700-750 çalışanımız oldu. Şimdi kimi hâkim, kimi avukat. Yılda 7 bin civarında hukuk öğrencisi ya da ilgili kişi bizim notlarımızı alıyor. Ders kitapları 60 ile 200 TL arasında değişiyor. Öğrenciler için bu pahalı. Notlar daha hızlı ve ucuz. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu hukuk notları her ne kadar profesyonel olsa da asıl bilgi kitaplardan öğrenilebilir. bu hukuk notları sadece sınavlarda başarı elde ettirir. Avukat olduğunuzda önünüze gelen davalara kitaplardan çalışmak zorundasınız bu yüzden asıl bilgiyi öğrenmek isteyenler kitaplardan çalışmak zorunda. Kitapların pahalılığı sebebiyle hukuk kitaplarının korsanı çok fazla yapılıyor. En azından şimdi insanlar korsan almaktansa hukuk notlarından çalışabiliyor. Bu yüzden korsancılık faaliyetleri de azaldı.

3 BİN LİRAYA KADAR PARA KAZANABİLİYOR

Yazarlarımız dediğimiz öğrenciler, dersine göre para kazanıyor. Ceza muhakemesi kanunu, idare, icra derslerine girip not alırsa ayda 2-3 bin liraya kadar kazanabilir. Ortalama kazanç 500 ile 1000 TL arasında. Yazan öğrencilerin yüzde 100 dersinden geçer not alıyor. Zaten başarılı olmak isteyen, derse odaklanan, ortalaması 3 üzerinde olanlarla çalışıyoruz. Eskiden bu işi yapıp şimdi hâkim, savcı, avukat olarak çalışanlar var.”

FİKRİ HAK İHLALİ Mİ?

TABİİ konuştuğum bazı öğrenciler ise bunlara karşı. Hukuk öğrencilerinin fikri hakları ihlal ettiğinin altını çizen de var. Onlara göre bu konuda herhangi bir işlem yapılmaması hocaların iyi niyetinden kaynaklanıyor.

SES KAYDI

“HUKUKÇU isen ya kitap okuyacaksın ya da derse gireceksin. Derste de her konuşulanı yakalamak çok zor” diyor bir başka öğrenci. Bunun için sınıfta ses kayıt cihazı bulundurduğunu ve kendisi gibi olanların sayısının da az olmadığının altını çiziyor.