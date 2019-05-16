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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
16.05.2019 - 15:08, Son Güncelleme:/

Dernek üniversite işbirliğiyle ücretlerde indirim

TÖZOK ve bir vakıf üniversitesi arasında derneğin üyesi olan okulların öğrenci, mezun ve çalışanlarına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 30 Eylül’e kadar üniversitenin lisans, yüksek lisans ve belirli eğitim programlarına kayıt olanlara indirim uygulanacak.

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Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) ve MEF Üniversitesi arasında 15 Mayıs'ta, üniversitenin lisans, yüksek lisans ve yaşam boyu eğitim merkezi programlarıyla ilgili protokol imzalandı. TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal ile MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN’in katılımıyla imzalanan protokol kapsamında, TÖZOK üyesi okulların öğrenci, mezun ve çalışanlarına üniversitenin; lisans, yüksek lisans eğitim programlarında indirim yapılacak. 30 Eylül'e kadar kayıt yaptıranlara belirtilen oranda indirim uygulayacak.

TÖZOK Başkanı Dal, MEF Üniversitesi ile yaptıkları kayıt ücretlerinde indirim yapılmasıyla ilgili işbirliğinden memnun olduğunu belirtti. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin de öğrencilerin eğitimine verecekleri bu katkının kendilerini onurlandırdığını söyledi.

Anlaşmanın detayları MEF Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı Burs Yönergesi’nden incelenebilecek.

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