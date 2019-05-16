Dernek üniversite işbirliğiyle ücretlerde indirim
TÖZOK ve bir vakıf üniversitesi arasında derneğin üyesi olan okulların öğrenci, mezun ve çalışanlarına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 30 Eylül’e kadar üniversitenin lisans, yüksek lisans ve belirli eğitim programlarına kayıt olanlara indirim uygulanacak.
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) ve MEF Üniversitesi arasında 15 Mayıs'ta, üniversitenin lisans, yüksek lisans ve yaşam boyu eğitim merkezi programlarıyla ilgili protokol imzalandı. TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal ile MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN’in katılımıyla imzalanan protokol kapsamında, TÖZOK üyesi okulların öğrenci, mezun ve çalışanlarına üniversitenin; lisans, yüksek lisans eğitim programlarında indirim yapılacak. 30 Eylül'e kadar kayıt yaptıranlara belirtilen oranda indirim uygulayacak.
TÖZOK Başkanı Dal, MEF Üniversitesi ile yaptıkları kayıt ücretlerinde indirim yapılmasıyla ilgili işbirliğinden memnun olduğunu belirtti. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin de öğrencilerin eğitimine verecekleri bu katkının kendilerini onurlandırdığını söyledi.
Anlaşmanın detayları MEF Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı Burs Yönergesi’nden incelenebilecek.
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