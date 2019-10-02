Deprem anları ders olacak
Millî Eğitim Bakanlığı, deprem sırasında okullarda yaşananların kayda alındığı anları ‘Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı’nı geliştirmek üzere mercek altına aldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, afet eğitim programlarını, kazanılan pratik tecrübeler ışığında daha da geliştireceklerini söyledi. Bakan Selçuk şöyle konuştu: “Bu tecrübenin her saniyesi yaşanacak olası afetler için yol gösterici oldu. O günün tüm kayıtlarını mercek altına aldık. Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programları’nı bu çalışmayla güncelleyeceğiz. Öğretmen eğitimi programlarında okullardaki görüntü kayıtlarını da ders materyali olarak değerlendireceğiz.”
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