Dede ve torun YKS'ye aynı okulda girdi
Nevşehir'de dede ve torun, üniversite öğrencisi olabilmek için aynı okulda sınava girdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabah saatlerinde TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen dede Yusuf Koçak (56) ve torunu Berkay Günaydın (18), sınav heyecanını birlikte yaşadı.
‘BAĞINIZI BAHÇENİZİ SATIN, ÇOCUKLARINIZIN EĞİTİMİNE HARCAYIN’
Yusuf Koçak, lise mezunu olduğunu ve zaman zaman mezuniyet durumuyla ilgili sorularla karşılaştığı için üniversite okumaya karar verdiğini belirtti. Torunuyla aynı okulda sınava girmekten ayrıca mutlu olduğunu söyleyen Koçak, "Bazen soranlar oluyor, 'Lise mezunuyum.' dediğimde utanıyorum. Okumanın gerekli olduğunu düşündüğümden yeniden eğitime yöneldim. Üniversiteye girmek istiyorum. Lise mezunu olmak artık ilkokul seviyesinde olmak gibi. Annelere babalara sesleniyorum. Bağınızı bahçenizi satın, çocuklarınızın eğitimine harcayın" dedi.
Dedesiyle sınava girdiği için heyecanlı olduğunu söyleyen Berkay Günaydın da geçen yıl sınavda istediği puanı alamadığı için bu sene ikinci kez sınava girdiğini belirtti. Günaydın, "Bu yıl kazanabileceğime inanıyorum ve dedemle aynı yerde sınava girmekten dolayı da mutluyum. Dedemle aynı bölümü aynı üniversitede okuma güzel olabilir" diye konuştu.
Babası ve oğlunu sınava getiren Gülsüm Günaydın ise, sınav süresi boyunca heyecanla her ikisini de bekleyeceğini söyledi.
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