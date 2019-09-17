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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
17.09.2019 - 09:40, Son Güncelleme:/

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam: Yolumuz özgürlük ve barış

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre yaptığı ‘Üniversite Etki Sıralaması’nda 101- 200 bandında yer aldı. Liste, barış, adalet gibi kriterlerin yanı sıra üniversitelerin hukuk ve uluslararası ilişkiler konusundaki araştırma ve akademik özgürlük politikaları ölçülerek oluşturuluyor.

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Listede 66 ülkeden 270’den fazla üniversite bulunuyor. İlk sırada Tayvan’dan ‘Ulusal Tayvan Üniversitesi’ yer alıyor. Onu sırasıyla Rusya’dan ‘Rostov Ekonomi Devlet Üniversitesi’ ve İngiltere’den ‘Soas Londra Üniversitesi’ izliyor. Tabloda 28 kurumla en çok temsil edilen ülke ise Japonya. Onu, 21 kurumla Rusya ve 18 kurumla İngiltere takip ediyor. THE Üniversite Etki Sıralaması, üniversiteleri Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendiren tek küresel performans tablolarını içeriyor. Üç geniş alanda (araştırma, sosyal yardım, ve yönetim), kapsamlı ve dengeli karşılaştırmalar sağlamak için dikkatli şekilde ayarlanmış göstergeler kullanılıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam: Yolumuz özgürlük ve barış65 BİN MEZUNUMUZ VAR
Geçen yıl ‘301’ bandında yer alan üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Kıbrıs Türk toplumunun dışlandığını belirterek, “Bu başarıyla fikirlerimizi dikkate almayan Birleşmiş Milletler’e (BM) çok güzel bir yanıt vermiş oluyoruz” dedi. Üniversitenin 40’ıncı yıl kutlama töreninde konuştuğumuz Rektör Prof. Dr. Osam, şunları söyledi: “Akademik özgürlük, düşünce özgürlüğü ve barış bağlamında üniversemiz yol almaya devam edecek. Bu yıl 40’ıncı yıldönümünü kutlayan üniversitemiz 65 bin mezun verdi. Mezunlarımız tüm dünyada önemli noktalarda yer alıyor. Bakan olan, Silikon vadisinde çalışan, Türkiye’de birçok kurumda görev alanlar var. TBMM’de milletvekili birçok mezunumuz bulunuyor.

HUZUR VE BARIŞ ÖNEMLİ
KKTC dünyada tanınmasa da biz THE’nin uluslararası kampus ve barış bağlamında 101-200 bandına yerleştik. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. THE’nin uluslararası öğrenci popülasyonu, barış ve huzur bağlamında bir kriteri var. Bu çok önemli. Bunda, uluslararası etkileşimimiz, akreditasyonlarımız, mezunlarımızın üniversite hakkında yaptığı yorumlar ve üniversitede olay olmaması son derece büyük önem arz ediyor.

CAMİ VE KİLİSEMİZ VAR
Bu sıralamaya girmemize etki edenlerden biri de üniversitemizde hem cami hem kilise var. 108 farklı kültür bir arada savaşmadan, birbirini anlamaya çalışarak ilerlemeye çalışıyor. Kıbrıs Türk toplumu sürekli dünyadan dışlanıyor, barışın olmadığı söyleniyor -barış vardır anlaşma yoktur- Bu fikirleri dikkate almayan BM’ye çok güzel bir yanıt vermiş oluyoruz. Biz vermiyoruz bu yanıtı, yaptığımız uygulamalar özel ve son derece güvenilir kaynaklar tarafından dillendiriliyor. Cami de kilise de 2016’da açıldı. Öğrenciler beş vakit namazlarını orada kılıyor, cuma günleri izdiham oluyor. Gerekirse diğer büyük camilere otobüs kaldırıyoruz. Kimsenin üzerinde baskı yok, asla da buna izin vermeyiz. Son 3 yılda bu tolerans kültürü özümsemiştir.”

GENEL SIRALAMADA 801-1000 BANDINDA
THE’nın 2020 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına KKTC’den sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girerek, 801-1000 bandında yer aldı. Toplamda 1376 üniversitenin girdiği listede DAÜ, Türkiye üniversitelerinden Boğaziçi, İstanbul Teknik, Ortadoğu Teknik ve Atılım üniversitelerinin ardından 10’uncu sırayı aldı. THE listesine Türkiye’den toplamda 34 üniversite girdi. Kıbrıs adası genelinde ise listede Güney Kıbrıs’tan iki, KKTC’den ise yalnızca DAÜ var. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, THE Editörü’nden bir kez daha listeye girdikleri bilgisini almaktan dolayı büyük onur ve gurur duyduğunu açıkladı. Prof. Dr. Osam, “Daha da büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

108 ÜLKEDEN 18 BİN 600 ÖĞRENCİ
Üniversitede 108 farklı ülkeden 18 bin 600 öğrenci okuyor. Bunların yüzde 43.8’i Türkiye’den, yüzde 41.2’si farklı ülkelerden, yüzde 16’sı da KKTC’den. KKTC’li öğrencilere devlet eğitim desteği veriyor. Ücretler, KKTC’liler için yıllık 16-17 bin, diğer ülkeler için burssuz 22- 60 bin TL arasında.

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