DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam: Yolumuz özgürlük ve barış

Listede 66 ülkeden 270’den fazla üniversite bulunuyor. İlk sırada Tayvan’dan ‘Ulusal Tayvan Üniversitesi’ yer alıyor. Onu sırasıyla Rusya’dan ‘Rostov Ekonomi Devlet Üniversitesi’ ve İngiltere’den ‘Soas Londra Üniversitesi’ izliyor. Tabloda 28 kurumla en çok temsil edilen ülke ise Japonya. Onu, 21 kurumla Rusya ve 18 kurumla İngiltere takip ediyor. THE Üniversite Etki Sıralaması, üniversiteleri Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendiren tek küresel performans tablolarını içeriyor. Üç geniş alanda (araştırma, sosyal yardım, ve yönetim), kapsamlı ve dengeli karşılaştırmalar sağlamak için dikkatli şekilde ayarlanmış göstergeler kullanılıyor.

65 BİN MEZUNUMUZ VAR

Geçen yıl ‘301’ bandında yer alan üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Kıbrıs Türk toplumunun dışlandığını belirterek, “Bu başarıyla fikirlerimizi dikkate almayan Birleşmiş Milletler’e (BM) çok güzel bir yanıt vermiş oluyoruz” dedi. Üniversitenin 40’ıncı yıl kutlama töreninde konuştuğumuz Rektör Prof. Dr. Osam, şunları söyledi: “Akademik özgürlük, düşünce özgürlüğü ve barış bağlamında üniversemiz yol almaya devam edecek. Bu yıl 40’ıncı yıldönümünü kutlayan üniversitemiz 65 bin mezun verdi. Mezunlarımız tüm dünyada önemli noktalarda yer alıyor. Bakan olan, Silikon vadisinde çalışan, Türkiye’de birçok kurumda görev alanlar var. TBMM’de milletvekili birçok mezunumuz bulunuyor.

HUZUR VE BARIŞ ÖNEMLİ

KKTC dünyada tanınmasa da biz THE’nin uluslararası kampus ve barış bağlamında 101-200 bandına yerleştik. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. THE’nin uluslararası öğrenci popülasyonu, barış ve huzur bağlamında bir kriteri var. Bu çok önemli. Bunda, uluslararası etkileşimimiz, akreditasyonlarımız, mezunlarımızın üniversite hakkında yaptığı yorumlar ve üniversitede olay olmaması son derece büyük önem arz ediyor.

CAMİ VE KİLİSEMİZ VAR

Bu sıralamaya girmemize etki edenlerden biri de üniversitemizde hem cami hem kilise var. 108 farklı kültür bir arada savaşmadan, birbirini anlamaya çalışarak ilerlemeye çalışıyor. Kıbrıs Türk toplumu sürekli dünyadan dışlanıyor, barışın olmadığı söyleniyor -barış vardır anlaşma yoktur- Bu fikirleri dikkate almayan BM’ye çok güzel bir yanıt vermiş oluyoruz. Biz vermiyoruz bu yanıtı, yaptığımız uygulamalar özel ve son derece güvenilir kaynaklar tarafından dillendiriliyor. Cami de kilise de 2016’da açıldı. Öğrenciler beş vakit namazlarını orada kılıyor, cuma günleri izdiham oluyor. Gerekirse diğer büyük camilere otobüs kaldırıyoruz. Kimsenin üzerinde baskı yok, asla da buna izin vermeyiz. Son 3 yılda bu tolerans kültürü özümsemiştir.”

GENEL SIRALAMADA 801-1000 BANDINDA

THE’nın 2020 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına KKTC’den sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girerek, 801-1000 bandında yer aldı. Toplamda 1376 üniversitenin girdiği listede DAÜ, Türkiye üniversitelerinden Boğaziçi, İstanbul Teknik, Ortadoğu Teknik ve Atılım üniversitelerinin ardından 10’uncu sırayı aldı. THE listesine Türkiye’den toplamda 34 üniversite girdi. Kıbrıs adası genelinde ise listede Güney Kıbrıs’tan iki, KKTC’den ise yalnızca DAÜ var. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, THE Editörü’nden bir kez daha listeye girdikleri bilgisini almaktan dolayı büyük onur ve gurur duyduğunu açıkladı. Prof. Dr. Osam, “Daha da büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

108 ÜLKEDEN 18 BİN 600 ÖĞRENCİ

Üniversitede 108 farklı ülkeden 18 bin 600 öğrenci okuyor. Bunların yüzde 43.8’i Türkiye’den, yüzde 41.2’si farklı ülkelerden, yüzde 16’sı da KKTC’den. KKTC’li öğrencilere devlet eğitim desteği veriyor. Ücretler, KKTC’liler için yıllık 16-17 bin, diğer ülkeler için burssuz 22- 60 bin TL arasında.