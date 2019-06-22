Darüşşafaka’ya kartla bağış dönemi
Temassız bağış projesiyle bağış yapabilmek için İstanbul’da 10 farklı noktaya POS’lar yerleştirildi. Darüşşafaka için özel olarak hazırlanan POS’larla çok kısa sürede bağış yapılabilecek.
‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ sloganıyla annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocukların eğitimine katkıda bulunan Darüşşafaka’ya saniyeler içinde bağış yapmak mümkün. Türkiye İş Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Temassız Bağış Projesi’ ile hayırseverler, kartlarının temassız özelliğini kullanarak Darüşşafaka’ya kolayca bağış yapabilecek.
‘SİZİN 1 LİRANIZ, ONLARIN YARINI’
‘Temassız kartınızla yapacağınız 1 TL bağış, bir çocuğun yarını olabilir’ sloganıyla hazırlanan ve İstanbul’da 10 farklı noktaya yerleştirilen Darüşşafaka’ya özel poslar, hayırseverlere tüm bankaların temassız kartlarıyla bağış yapabilme olanağı sağlıyor.
Temassız posla bağış yapılabilecek noktalar ise şöyle:
- Paşabahçe Teşvikiye Caddesi No:47/A/ Şişli
- Paşabahçe Zorlu Center AVM
- MAC Kanyon AVM
- İş Sanat İş Kuleleri İş Sanat Kültür Merkezi
- Cinemaximum Zorlu Center AVM
- Cinemaximum Ortaköy
- Damat Tween İstinye Park AVM
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