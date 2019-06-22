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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
22.06.2019 - 12:59, Son Güncelleme:/

Darüşşafaka’ya kartla bağış dönemi

Temassız bağış projesiyle bağış yapabilmek için İstanbul’da 10 farklı noktaya POS’lar yerleştirildi. Darüşşafaka için özel olarak hazırlanan POS’larla çok kısa sürede bağış yapılabilecek.

Darüşşafaka’ya kartla bağış dönemi
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Eğitimde Fırsat Eşitliği’ sloganıyla annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocukların eğitimine katkıda bulunan Darüşşafaka’ya saniyeler içinde bağış yapmak mümkün. Türkiye İş Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Temassız Bağış Projesi’ ile hayırseverler, kartlarının temassız özelliğini kullanarak Darüşşafaka’ya kolayca bağış yapabilecek.

Darüşşafaka’ya kartla bağış dönemi

‘SİZİN 1 LİRANIZ, ONLARIN YARINI’
‘Temassız kartınızla yapacağınız 1 TL bağış, bir çocuğun yarını olabilir’ sloganıyla hazırlanan ve İstanbul’da 10 farklı noktaya yerleştirilen Darüşşafaka’ya özel poslar, hayırseverlere tüm bankaların temassız kartlarıyla bağış yapabilme olanağı sağlıyor.

Temassız posla bağış yapılabilecek noktalar ise şöyle:
- Paşabahçe Teşvikiye Caddesi No:47/A/ Şişli
- Paşabahçe Zorlu Center AVM
- MAC Kanyon AVM
- İş Sanat İş Kuleleri İş Sanat Kültür Merkezi
- Cinemaximum Zorlu Center AVM
- Cinemaximum Ortaköy
- Damat Tween İstinye Park AVM

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