Darüşşafaka’nın konuğu NASA

Siemens Türkiye’nin eğitim alanında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında uzun süredir desteklediği Darüşşafaka Robot Kulübü Sultans of Türkiye bu yıl da uluslararası FIRST Robotics Competitionda (FRC) yarışmaya ve ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor. Her yıl onlarca ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı FRC için bu yılın yarışma konusu NASA tarafından 4 Ocak’ta Darüşşafaka Lisesi’nde canlı yayınla açıklandı. Darüşşafaka Robot Kulübünün yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden gelen okullardan 600 öğrencinin izlediği canlı yayında, FRC 2020’nin konusunun Infinite Recharge olduğu belirtildi.

DÜNYA FİNALLERİNDE ÖDÜL ALMIŞTI

Siemens Türkiye mühendislerinin mentorluğunu yaptığı Darüşşafaka Robot Kulübü Sultans of Türkiye, geçen yıl ABD’de 40 ülkeden 15 bine yakın öğrencinin yarıştığı FRC finallerinde Tenten adını verdikleri robotla Engineering Inspiration Award (İlham Veren Mühendislik Ödülü) kazanmıştı. Böylece yarışmanın dünya finallerinde bu seviyede ödül alan ilk Türk takımı olmuştu. Aldığı bu ödülle, 2020 yılında bölgesel yarışmalara katılmadan doğrudan şampiyonaya gitmeye ve NASA’nın desteğini almaya hak kazanan takımın bu yıl Houston’da düzenlenecek şampiyonaya katılım bedeli de NASA tarafından karşılanacak. Sultans of Türkiye, bugüne kadar FIRSTün Seattle, Chicago, San Francisco ve Orlando gibi bölgesel robotik turnuvalarındaki en prestijli ödül olarak kabul edilen Chairmans Award’un yanı sıra Jüri Özel Ödülü ve Team Spirit gibi birçok ödüle layık görüldü.