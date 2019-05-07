Darüşşafaka yeni öğrencilerini bekliyor

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara ücretsiz ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 26 Mayıs'ta gerçekleştireceği 2019 yılı sınavında başarılı olan 120 öğrenciye sekiz yıl boyunca tam burslu ve yatılı ücretsiz kolej eğitimi alma imkânı sağlayacak. ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ misyonuyla 1863’ten bu yana faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti'nin her yıl düzenlediği sınava katılmak isteyen adaylar başvuru evraklarını 20 Mayıs'a kadar Darüşşafaka Ortaokulu’na elden ya da posta yoluyla ulaştırabilecek.

SINAV MERKEZLERİNE ULAŞIM MASRAFLARI DARÜŞŞAFAKA’DAN

Sınav, 26 Mayıs saat 10.00'da; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da yapılacak. Türkiye'nin her ilinden başvuruların kabul edileceği sınava, söz konusu 24 il dışından katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine ulaşım masrafları da Darüşşafaka tarafından karşılanacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından, ortaokuldan üniversiteye kadar yabancı dil ağırlıklı, 21’inci yüzyıl becerilerini elde edebilecekleri kaliteli bir eğitim alma fırsatı yakalayacak.



‘ÖĞRENCİLERİMİZE FIRSAT EŞİTLİĞİ PENCERESİNİ AÇMAYI PLANLIYORUZ’

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, 156 yıl önce beş Osmanlı gencinin girişimiyle kurulan cemiyetin, yetenekli, annesi veya babası olmayan öğrencilere ‘eğitimde fırsat eşitliği’ misyonuna yönelik olarak üstün eğitim veren, milletin destekleriyle bugüne gelen Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu söyledi. Bu yıl gerçekleştirilecek sınava başvuruların devam ettiğini belirten Öktem şöyle konuştu:

"Her sene yaklaşık 120 öğrenci alıyoruz. Türkiye'de bizim alım şartlarımıza uyan 4’üncü sınıfta olan, anne veya babasını kaybetmiş, ekonomik durumu kötü yaklaşık 10 bin tane alınabilir adayımız var. Geçen sene yaklaşık 1300 öğrenci sınava katıldı. Hedefimiz mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşarak, ihtiyaç sahibi tüm çocuklarımıza akılcı, eşitlikçi, çağdaş bir eğitim olanağı sunabilmek. Daha birinci günden Darüşşafaka'nın ana misyonu olan 'eğitimde fırsat eşitliği' penceresini onlara açabilmek.

Öğrenciler sınava girdikten sonra sağlık kontrolünden geçiriliyor. Sosyoekonomik durumunu incelemek için aile ziyareti yapıyoruz. Darüşşafaka'da okumaya hak kazanan öğrencilere lise sonuna kadar karşılıksız tam burslu ve yatılı eğitim alma imkânı sağlıyoruz.

SINAVLA ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖĞRENME BECERİLERİNİ ÖLÇÜYORUZ

Sınav iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde genel bilgi düzeyinde Türkçe-matematik, ikinci bölümdeyse öğrencilerin algılaması ve yorumlanmasını ölçmek için genel yetenek soruları yer alıyor. Burada amaç sadece bilgiyi ölçmek değil, çocuğun öğrenme becerisine de bakıyoruz. Bizim için önemli olan çocuğun işlenebilir temel zekası. Bu sınavla öğrencilerimizin öğrenme becerilerini ölçüyoruz.

Okulda 81 ilden çocuğun eğitim görmesini istiyoruz. Yerel şartlardan dolayı özellikle doğudan gelen yavrularımızda bilgi eksikliği olabiliyor. Gelenlerin içerisinde bazen Türkçeyi zor konuşanlar oluyor. Çocuğa baktığınızda gözleri pırıl pırıl, ışık saçıyor. O bilgi eksikliğini burada verdiğimiz eğitimle kapatıp, onun üzerine İngilizce, Fransızca öğretiyoruz. Onları hızla adapte edip, arkadaşlarıyla aynı seviyeye getiriyoruz.

Türkiye'nin dört bir yanından öğrencinin sınava katılması için birçok şehre gidiyoruz. Şu an 74 ilden öğrencimuz ver fakat 81 ilden öğrenciye eğitim verebilmek için gayret ediyoruz. Çocuklarımız Darüşşafaka'ya girdiklerinde hayatları kurtulur. Bunun ötesinde memlekete, ailelerine bir fayda sunabilecek duruma gelirler. Bürokraside, eğitimde ve üst pozisyonlarda birçok Darüşşafakalıyı günümüzde görebilirsiniz. Darüşşafakalılar milletten aldıklarını millete vermeyi seven insanlar.

DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE BİR EĞİTİM VERİYORUZ

Okul mezunlarının hemen hepsinin üniversiteye giriş başarısı var. Dünya standartlarının üstünde bir eğitim veriyoruz. Yavrularımızın bedensel, psikolojik, akademik her türlü gelişim konusu düzenli olarak kontrol altında ve uzmanlarca takip ediliyor. 203 hocamız, 927 öğrencimiz var. Yaklaşık bir hocaya beş öğrenci düşüyor. Sınıflarımız 24 kişiyi geçmez. Fiziksel altyapımız çok iyi. Çocukları salt akademik değil de entegre dolu insanlar olarak hayata hazırlayan bir yaklaşımımız var. Çağdaş eğitimin gerektirdiği ne varsa yavrularımıza veriliyor. Normalde dışarıda bir ailenin yapacağı akademik, sosyal, görgü kuralları, beşeri ilişkiler, velilik masrafları, sosyal aktivitelere katılması gibi ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Tek bir isteğimiz var, fikri ve vicdanı hür gençler yetişsin. Liderlik vasıfları olsun. Ailelerine, milletlerine, insanlığa güzel hizmet etsinler. Eğitimin akademik boyutu bir tarafa bizim çocuklarımızın hepsi illa ikinci bir yabancı dil öğrenir. Hiç şüphesiz İngilizce'yi çok iyi konuşurlar. Yazılım, kodlama gibi konularda eğitim verilir. En az bir müzik aletini yetenek çerçevesinde başarıyla çalarlar, bir sporu yapma alışkanlığı kazanırlar.

Okulda 50'ye yakın kulübün bulunuyor. Yeter ki çocuklarımızın hayalleri ve ilgi duydukları konulara yeterince hitap edelim. Uygun şartları taşıyan tüm öğrencileri sınava davet ediyorum.”