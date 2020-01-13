Darüşşafaka sınavı 31 Mayıs’ta

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı kayıtları başladı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olanlar başvurularını online ya da Darüşşafaka Ortaokulu’na elden yapabilecek. 18 Mayıs’a kadar başvuruların devam ettiği sınav, 31 Mayıs’ta 24 ilde düzenlenecek. Saat 10.00’da başlayacak sınav iki oturumda yapılacak. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz kolej eğitimi alacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

- T.C. vatandaşı olanlar,

- Annesi ve/veya babası hayatta olmayanlar,

- Ailesinin maddi durumu öğrenimini sürdürmesine yeterli olmayanlar,

- 2009 ya da daha sonraki yıllarda doğanlar (Yaş düzeltmesi geçersizdir.),

- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi olanlar,

- Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olanlar,