Darüşşafaka sınavı 27 Mayıs’ta

Eğitimde Fırsat Eşitliği misyonuyla 155 yıldır annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve başarılı çocuklara tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı 27 Mayıs 2018 günü saat 10.00’da Türkiye’nin 21 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. Ayrıntılı bilgi www.darussafaka.org sitesinden edinilebilir.

TÜM MEZUNLAR PİLAV GÜNÜ’NDE

Okulun tüm mezunları ise 6 Mayıs Pazar günü düzenlenen ‘Geleneksel Pilav Günü’nde bir araya geldi. Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müjde Sümen’in konuşmasıyla açılan törene, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Talha Çamaş ve Darüşşafaka Spor Klübü Başkanı Ümit Başkırt da katıldı. En kıdemli ve en genç Darüşşafakalıların konuşmalarını yaptığı törende okul kütüğüne yıldönümü plaketi çakıldı ve 1968 yılında okula giriş yapan Darüşşafakalılara 50. Yıl sertifikaları verildi.

Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Talha Çamaş da, Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2018 yılı sınavı 27 Mayıs 2018 günü saat 10.00’da Türkiyenin 21 ilinde düzenleneceğini hatırlattı ve şunları söyledi:

“Her pilav günü hepimiz için yeni bir coşku. Büyüğün küçüğe olan sevgisi, saygısı, küçüğün büyüye olan sevgisi, saygısı tekrar beslendiği bir ortam oluyor. Sosyal medyanın da gücüyle mezunlar birbiriyle iletişimi daha da kuvvetleniyor. İstanbulda yağışlı bir hava olmasına rağmen mezunlar farklı kentlerden ve hatta yurtdışından Pilav Günü’ne yuvaya geliyor. Bu yıl Darüşşafaka’nın 155’inci yılı. 2018’e özel bilhassa spor alanında müthiş bir başarı yakalandı ve Darüşşafaka Basketbol Takımı Lokomotiv Kubanı yenerek EuroCup şampiyonu oldu. Türkiye’ye bir Avrupa şampiyonluğunu getirmek önemli bir başarıydı. Öğrencilerimizin Robot Klübü ABD’den büyük başarılarla döndü. Dünyanın her tarafından gelen binlerce öğrenciye İstiklal Marşı’nı çaldırmış olmaları ayrı bir gurur kaynağı oldu. Darüşşafaka’nın üç geleneksel yarışması Sait Faik Öykü Yarışması, Ahmet Rasim Köşe Yazısı Yarışması ve Salih Zeki Matematik Yarışması iyice köklü hale geldi. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Rasim ödülümüzü verdik. Gençlerin gelecek vadeden çok başarılı yazılarını ödüllendirdik. Müthiş yazılardı. Gençliğin bu kadar duyarlı olduklarını ve kalemlerinin kuvvetli olduğunu görmek çok heyecan verici.”

KUPA DA GETİRİLDİ

Bu yıl EuroCupın galibi olan Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın aldığı kupa ise Pilav Günü’nde Darüşşafakalılar için yuvadaydı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda farklı dönemlerde mezun olmuş veya hala okumakta olan öğrenci ve mezunlar tarafından yazılan, yönetilen ve oyunculukları gerçekleştirilen ‘Bir Okul Adı Değildir Darüşşafaka’ adlı belgesel de Pilav Günü’nde gösterildi. Senaryosu Darüşşafaka Fotoğraf ve Sinema Klübü ve 2005 mezunu Cihan Özkan tarafından yazılan ve Elif Avcı tarafından yönetilen kısa belgeselde farklı yıllardan Darüşşafaka mezunlar rol alıyor.