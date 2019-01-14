Darüşşafaka sınavı 26 Mayıs’ta... 8 yıllık ücretsiz eğitim için başvurular başladı
Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 yılı sınavı 26 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da yapılacak. Sınav için son başvuru tarihi 20 Mayıs.
24 ilde düzenlenecek sınavlarda başarılı olan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, 8 yıl boyunca Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 1863 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor. Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs’ta Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek.
MADDİ DURUMU YETERSİZ ADAYLAR BAŞVURABİLİYOR
Sınava; anne veya babasını kaybetmiş, ailesinin maddi durumunun adayın öğrenimini sürdürmesine izin vermediği adaylar başvurabiliyor. Öğrencinin ayrıca 2008 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4’uncu sınıfta bulunması bekleniyor. Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı karşılanacak.
SON BAŞVURU TARİHİ 20 MAYIS
Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 20 Mayıs’a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.
21’İNCİ YÜZYILIN BECERİLERİNE SAHİP OLARAK YETİŞİYORLAR
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, ülkemizin bütün çocuklarının iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırsever kişiler tarafından 1863’te kurulan Darüşşafaka’nın, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşıladığını ifade ederken “Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndan mezun olan öğrenciler, İngilizce bilen, teknolojiye hakim, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan her anlamda donanımlı gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, 21’inci yüzyılın becerilerine sahip olacak şekilde eğitim gören öğrencilerine sadece ortaokul ve lisede kucak açmıyor; aynı zamanda başarılı mezunlarını üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor” dedi.
10 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ KATILABİLECEK
Türkiye genelinde 10 binden fazla öğrencinin Darüşşafaka’nın 2019 sınavına katılma kriterlerini yerine getirdiğini ifade eden Ebru Arpacı şöyle devam etti:
“Ülkemizin aydınlık geleceğinin gerçek sahipleri olarak gördüğümüz çocuklarımızın akılcı, kaliteli ve eşitlikçi bir eğitime ulaşabilmesi Darüşşafaka olarak en büyük önceliğimiz. Bu fırsatı tüm çocuklarımıza sunabilmek; onların sınav noktalarına ulaşmalarını kolaylaştırmak adına da geçtiğimiz yıl 21 olan sınav merkezi sayısını bu yıl 24’e çıkardık. Yakın gelecekte bu sayıyı çok daha üst seviyelere çıkaracağız.”
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