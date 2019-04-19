Darüşşafaka sınavı 26 Mayıs’ta
Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs Pazar günü 24 ilde yapılacak. Sınav saat 10.00’da başlayacak.
Darüşşafaka’dan yapılan açıklamaya göre, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan kurumun sınavına girmek için başvurular 20 Nisan Cumartesi günü sona erecek. 26 Mayıs Pazar günü 24 ilde gerçekleştirilecek olan sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.
Türkiye’deki bütün çocukların iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırseverler tarafından 1863’te kurulan Darüşşafaka, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşılıyor. Darüşşafaka Lisesi’ni bitiren öğrenciler, İngilizce biliyor bilgisayar kullanabiliyor, bir müzik aleti çalabiliyor. Başarılı öğrencilere üniversite eğitimleri süresince de burs veriliyor.
YÜZME ÖĞRENİYOR, JİMNASTİK YAPIYORLAR
Çağdaş teknolojiyle donanmış derslik ve laboratuvarlarda, bilgisayar destekli eğitim görüyor. Tam donanımlı kütüphaneden yararlanıyor. Türkçeyi ve İngilizceyi doğru ve düzgün kullanmayı öğreniyor. Açık/kapalı spor alanlarında basketbol, futbol, tenis oynuyor, yüzme öğreniyor, jimnastik yapıyor. Büyük ve görkemli tiyatro salonunda gösteri izliyor, gösteri yapıyor. İstediği, yetenekli olduğu bir müzik aletini çalmayı öğreniyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.
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