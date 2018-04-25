Darüşşafaka Robot Kulübü ABD'den büyük ödülle döndü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriDarüşşafaka Robot Kulübü ABD'den büyük ödülle döndü
GeriEğitim Darüşşafaka Robot Kulübü ABD'den büyük ödülle döndü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
DHA
25.04.2018 - 13:50, Son Güncelleme:

Darüşşafaka Robot Kulübü ABD'den büyük ödülle döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Darüşşafaka Robot Kulübü ABD'den büyük ödülle döndü

Darüşşafaka Robot Kulübü, Chicagoda düzenlenen FIRST Midwest Regional robot yarışmasından 'en prestijli ödül'ü almaya hak kazandı.

Darüşşafaka Robot Kulübü Sultans of Türkiye, ABD'nin Chicago kentinde 4-7 Nisan tarihlerinde FIRST Vakfı tarafından düzenlenen FIRST Midwest Regional robot yarışmasının en prestijli ödülü olan Chairmans Award'u kazandı.

FRC Robot Kulübü öğretmeni ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Mete Karaca'nın yönetiminde; Siemens’ten Makine Mühendisi Arif Deniz ve Darüşşafaka Fizik Öğretmeni Selim Çilenin mentorluğunda yarışan Sultans of Türkiye'nin kazandığı Chairmans Award en prestijli FIRST ödülü. Bu ödül, diğer takımlara örnek olan ve FIRST ruhunu en iyi yansıtan takıma veriliyor.

Sultans of Türkiye, kazandığı bu ödülle farklı turnuvaların şampiyonlarının katılacağı ve ABD'nin Houston kentinde 19-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan FIRST Championshipe katılmaya hak kazandı.

Bu seneki yarışmalarda robotların görevi, alanda bulunan güç kutularını terazilere taşıyarak üstünlük kurmak. Yarışmanın bitmesine 15 saniye kala, robotların teraziye tırmanmasını sağlamak takımlara ekstra puan getiriyor.

Darüşşafaka Robot Kulübü ABDden büyük ödülle döndü

'EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ ALMAK BİZİ GURURLANDARDI'
Bu ödülle emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten Darüşşafaka FRC Robot Kulübü'nün öğretmeni Mete Karaca şunları söyledi:
"Chairmans Award yarışmanın en büyük ve en son açıklanan ödülüydü. Ödülün açıklanma anı geldiğinde diğer 53 takımla birlikte nefeslerimizi tuttuk ve takım numaramız açıklandığında sevinçten havalara uçtuk. Darüşşafaka Cemiyeti'nin 155'inci yılını kutladığı 2018 yılında, ABD'de düzenlenen bu yarışmada, en prestijli ödülü almak bizi çok gururlandırdı. Geçmişten günümüze Darüşşafaka her zaman birikimli, ilerleyen ve geleceği öngören bir eğitim kurumu oldu. Darüşşafaka Robot Kulübünün de Türkiye'nin ilk robot takımı olması ve her geçen gün yüksek başarılara imza atıyor olması bu savı doğruluyor. Böylesine büyük bir ödülü ülkemize ve Darüşşafaka ailesine getirmekten onur duyuyoruz. Darüşşafaka gençleri ülkemizin ve hepimizin geleceğidir. İleri ama hep birlikte diyerek tüm takımımı kutluyorum."

Darüşşafaka Robot Kulübü ABDden büyük ödülle döndü

Sultans of Türkiye katılımcısı ve Kulübün halkla ilişkiler sorumlusu Şevval Keskin, bir yıl boyunca üzerinde çalıştıkları STEM bazlı sosyal sorumluluk projelerinin, değiştirdikleri insanların ve toplumda kırdıkları kalıpların kendilerinin aslında robottan daha fazlasını inşa ettiğini gösterdiğini belirtti.

Şevval Keskin, "FIRST dünyasında en prestijli ödül olan Chairman’s Award, bizlerin teknolojiden aldığımız güçle toplumda bir 'Kelebek Etkisi' yarattığımızı ve okyanusları geçerek son gücümüzle yaptıklarımızın insanları nasıl da derinden etkilediğini ortaya koyar nitelikte. İçinde bulunduğum üç yıllık Robot Kulübü çalışmaları süresince kendimden bir şeyler vermenin aslında bana daha çok şey kattığını, yapılan fedakarlıkların kendimizi keşfetme yolunda attığımız ilk adım olduğunu ve en önemlisi katıldığımız yarışmalarda robotun bir amaç değil de güçlü arkadaşlıklara, cesur yüreklere ve kocaman kalplere götüren bir araç olduğunu öğrendim" dedi.

Darüşşafaka Robot Kulübü ABDden büyük ödülle döndü

DARÜŞŞAFAKA ROBOT KULÜBÜ HAKKINDA
Fikret Yüksel Vakfı'nın kurucularından Susan Burchard'ın emekleriyle, 2007 yılında kurulan Darüşşafaka Robot Kulübü, FLL ve FRC olmak üzere iki farklı kategoride yarışıyor. Ortaokul öğrencilerinden oluşan FLL takımı Panic at Daçka adıyla; Lise öğrencilerinden oluşan FRC takımı ise Sultans of Türkiye adıyla yarışmalara katılıyor.

Darüşşafaka FRC Robot Kulübü Sultans of Türkiyenin şu ana kadarki başarıları:
- Seattle 2009 - Judges Award
- Chicago 2010 - Imagery Award
- Seattle 2011 - Team Spirit Award
- Chicago 2013ÿ - Six wins in ten matches, first backup finalist
- Orlando 2015  Regional Engineering Inspiration Award
- Carson Division 2015  First Turkish Veteran team that participated in the Championship
- Off-Season Event in Turkey 2015  Chairmans Award
- Second Off-Season Event in Turkey 2016 - Chairman’s Award
- San Francisco 2017- Chairman’s Award
- Houston World Champs 2017- Team Spirit Award
- 4th China Robotics Challenge 2017- Inspiration Award
- Third Off-Season Event in Turkey 2017- Finalist & Excellence in Engineering Award
- Istanbul 2018- Judges Award
- Chicago 2018  Chairmans Award

Darüşşafaka Robot Kulübü ABDden büyük ödülle döndü

FIRST HAKKINDA:
For Inspiration and Recognition of Science and Technologynin ilk harflerinden oluşan, kısa adıyla FIRST, 1989 yılında mucit Dean Kamen tarafından, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgisini artırmak için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir vakıf. FIRST gençlere bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği içinde barındıran programlar sunarak, onları bu alanlarda geleceğin kendine güvenen ve yaratıcı liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Darüşşafaka Robot Kulübü ABD'den büyük ödülle döndü

Robot takımları, turnuvadan ödüllerle döndü

İşini seven öğretmen, öfkesini kontrol ediyor

AÖF sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi'nden bilgi var mı?