Darüşşafaka Avrupa Parlamentosu’nda tanıtıldı
Darüşşafaka Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları ve fark yaratan öğretmenleri, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen sergiyle tanıtıldı.
Yunan Avrupa Parlamentosu Üyesi ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcısı Miltiadis Kyrkos tarafından düzenlenen, ‘Faces of Turkey: Civil Society’ (Türkiye’nin Yüzleri: Sivil Toplum) adını taşıyan sergi, 8-11 Ocak’ta düzenlendi. Sergiye Darüşşafaka Cemiyeti’nin yanı sıra her biri kendi alanlarında öne çıkan Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kırmızı Kurdele İstanbul, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, SosyalBen Vakfı, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve fark yaratan öğretmenler Cevat Ayna ve Dilek Livaneli katıldı.
HAYRAN OLDUĞUM YÜZLERİ TANITMAK İSTEDİM
Dört yıldır Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri üzerine çalıştığını ve Türkiye’nin sivil toplum yüzlerini parlamentoda tanıtmayı amaçladığını belirten Miltiadis Kyrkos, açılışta yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki birçok insanla tanışma şansı yakaladım. Türk sivil toplumunun zenginliğini keşfettim. Tüm bu insanlar, büyük, muhteşem bir resim oluşturuyor. Bu resim, bir yandan insanların ihtiyaçlarının derinliğini diğer yandan da bu problemleri çözmeye çalışan, insanların dertlerine çözüm bulan, bugün misafir ettiğimiz kuruluş ve bireylerin gücünü gösteriyor. Türkiye’nin benim hayran olduğum bu yüzünü, birlikte çalıştığım, insanların kalplerine baktığınızda baskın olan, ihtiyacı olanlara yardım eden yüzünü tanıtmak istedim” diye konuştu.
DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNUYOR
Darüşşafaka Cemiyeti adına konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, Emekli Büyükelçi, Darüşşafaka Lisesi 1973 mezunu Hakan Okçal ise, “Darüşşafaka, ülkemizin eğitim alanında önde gelen kurumlarından biri olarak toplumumuzda nitelikli eğitim alamayan dezavantajlı çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunuyor. Ben de bir Darüşşafakalıyım ve Darüşşafaka olmasaydı bugün bulunduğum yerde olamazdım. Darüşşafaka, ülkemizin çocuk ve gençlerinin hayatlarına en iyi şekilde dokunabildiği için çok mutluyum. Bugün, sadece bağışlarla, yaklaşık yarısı kız öğrencilerden oluşan 1.000’e yakın öğrencimize tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim sağlıyoruz. Küçük, büyük tüm bağışlar bizim için çok değerli” dedi.
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