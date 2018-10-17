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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
DHA
17.10.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Dahi piyanist Elif Işıl, ABD’de finale kaldı

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Dahi piyanist Elif Işıl, ABD’de finale kaldı

Antaya'da üstün yetenekli ve dahi öğrencilerin özel eğitim gördüğü Antalya Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) 4'üncü sınıfta keşfettiği ve geçen yıla kadar eğitim verdiği Elif Işıl Karakaş (16), geçen yıl eyalet birincisi olduğu Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası’nın yarışmasında bu yıl yine finale kaldı.

Antalyalı Elif Işıl Karakaş, 4'üncü sınıf öğrencisiyken, dahi ve üstün yetenekli çocuklara alanlarında özel eğitim verilen BİLSEM tarafından keşfedildi. Elif Işıl, dördüncü sınıftan geçen yıla kadar yaklaşık dört yıl BİLSEM’in müzik bölümünde piyano eğitimi aldı. Elif Işıl, piyanoya ilgisiyle de tanınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in desteğiyle geçen yıl ABD’de düzenlenen Carmen Clavier Klasik Piyano Yarışması’nda 130 kişi arasında 6’ncı olmayı başardı. Aynı yıl Houston kentinde Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası’nın, Teksas Eyalet Piyano Yarışması’nda birinci olan Elif Işıl, Türkiye ve Antalya’nın gururu oldu.

Geçen yıl elde ettiği başarı sonrasında Teksas Senfoni Orkestrası ile büyük bir konser veren ve ABD’de burslu eğitim hakkı da kazanan Elif Işıl, Teksas’taki eğitimi sırasında ABD’nin en büyük çocuk onkoloji hastanesinde yatan çocuklar ve hasta yakınlarına da moral amacıyla konserler veriyor. Haftada iki saat şehir kütüphanesinde de çocuklar için çalışmalar yaparak, birçok gönüllü projede yer alan Elif Işıl’dan bu yıl da güzel haberler geliyor.

BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, dört yıldır BİLSEM bünyesinde özel eğitim verdikleri ve geçen yıldan itibaren eğitimine Teksas’ta burslu olarak devam eden Elif Işıl Karakaş’ın, önceki gün Houston’da yapılan Teksas Eyalet Piyano Yarışması’nda ön elemeleri geçerek finale kaldığını söyledi. Dünyanın birçok ülkesinden müzik akademisi öğrencilerinin katıldığı bu yarışmada geçen yıl birinciliği kazanan ve bu yıl da finale kalan Elif Işıl’la gurur duyduklarını belirten Arif Aydeniz, "Yarışmanın finali gelecek hafta yapılacak. Birinci olan kişi Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası ile konserler verme hakkına sahip olacak. Geçen yıl tüm eyalette birinci olan ve Teksas Senfoni Orkestrası ile konser veren Elif Işıl’ın bu yıl da birinci olmasını umut ediyoruz" dedi.

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