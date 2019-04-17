Dahi çocukları keşfetmek için yola çıktılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriDahi çocukları keşfetmek için yola çıktılar
GeriEğitim Dahi çocukları keşfetmek için yola çıktılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
17.04.2019 - 15:48, Son Güncelleme:/

Dahi çocukları keşfetmek için yola çıktılar

Çocuklara bilimi sevdirmek için hayata geçirilen ‘Keşif Dünyası’ projesi, Bursa’da gerçekleştirilecek 8. Science Expo’da yer alacak. Yaratıcı Çocuklar Derneği ve özel bir kuruluşun işbirliğiyle hayata geçirilen proje bugüne kadar 15 binden fazla çocuğa ulaştı.

Dahi çocukları keşfetmek için yola çıktılar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Henkel 2015’ten beri çocukları bilimle tanıştırmak için Yaratıcı Çocuklar Derneği ile işbirliği yapıyor. Bugüne kadar 15 binden fazla çocukla buluşan ‘Keşif Dünyası’ adlı bilim atölyesi, 2-5 Mayıs’ta Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde yapılacak ‘8. Science Expo’da yer alacak. Henkel’in, çocukların içindeki dahiyi keşfetmek amacıyla gerçekleştirdiği Keşif Dünyası’nda çocuklar, onlara bilimi sevdirecek eğitici ve eğlenceli deneylere katılıyor. Çocuklar bilim atölyelerinde küçük afişleri yapıştırma, yıkama, temizleme, kozmetik ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli konularda deneyler yapabilecek. Etkinlikte ayrıca yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çocuklara özellikle doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik bilinci de kazandırılıyor. Öğrenciler, atölyelerde ‘israftan kaçınmak’, ‘yeniden dönüştürmek’ ve ‘tekrar kullanmak’ gibi sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları hakkında bilgiler ediniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dahi çocukları keşfetmek için yola çıktılar

Liseliler gazlı bez projesiyle ikinci oldu

Liselilerden 1 milyon liralık üretim hedefi

81 ilde 647 okul servisi trafikten men edildi