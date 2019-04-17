Dahi çocukları keşfetmek için yola çıktılar
Çocuklara bilimi sevdirmek için hayata geçirilen ‘Keşif Dünyası’ projesi, Bursa’da gerçekleştirilecek 8. Science Expo’da yer alacak. Yaratıcı Çocuklar Derneği ve özel bir kuruluşun işbirliğiyle hayata geçirilen proje bugüne kadar 15 binden fazla çocuğa ulaştı.
Henkel 2015’ten beri çocukları bilimle tanıştırmak için Yaratıcı Çocuklar Derneği ile işbirliği yapıyor. Bugüne kadar 15 binden fazla çocukla buluşan ‘Keşif Dünyası’ adlı bilim atölyesi, 2-5 Mayıs’ta Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde yapılacak ‘8. Science Expo’da yer alacak. Henkel’in, çocukların içindeki dahiyi keşfetmek amacıyla gerçekleştirdiği Keşif Dünyası’nda çocuklar, onlara bilimi sevdirecek eğitici ve eğlenceli deneylere katılıyor. Çocuklar bilim atölyelerinde küçük afişleri yapıştırma, yıkama, temizleme, kozmetik ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli konularda deneyler yapabilecek. Etkinlikte ayrıca yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çocuklara özellikle doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik bilinci de kazandırılıyor. Öğrenciler, atölyelerde ‘israftan kaçınmak’, ‘yeniden dönüştürmek’ ve ‘tekrar kullanmak’ gibi sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları hakkında bilgiler ediniyor.
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