Dahi çocuklar eğitimcilerle buluşuyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tüm Üstün Zekalılar Derneği (TÜZDER), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Uluslararası Eğitimde Yenilikler Birliği (ICIE) iş birliğinde ‘Dahilere Değer’ mottosuyla ‘6’ncı Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü’ etkinliği düzenleyecek. Üstün zekalı çocukların, kendilerini dahi çocukların eğitimine adayan dünyanın en önemli eğitimcileriyle bulaşacağı etkinlik, 5 Mayıs’ta YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde yapılacak.

Renzulli modelini geliştiren Prof. Joseph Renzulli ve Prof. Mehmet Öz’ün sunum yapacağı etkinliğe, Dünya Dahiler Birliği eski Başkanı ve ICIE Direktörü Prof. Dr. Taisir Subhi Yamin de konuşmacı olarak katılacak.

Katılımcılar, öğrencilerin sorularını yanıtlayacak, eğitim hayatlarına yön verecek konuları anlatacak.