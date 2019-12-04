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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.12.2019 - 16:24, Son Güncelleme:/

‘Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler’ projesinin ikinci dönemi başladı

TEGV'in İnsan Hakları, Ayrımcılık, Barış, Çocuk Hakları, Katılım Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet atölyelerinin yanı sıra Ekoloji atölyesinin de yer aldığı ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler’ projesinin ikinci dönemi başlıyor. Yeni proje döneminin ilk adımı olan öğretmenlere proje eğitimini verecek eğitmenlerin eğitimi, 30 Kasım–1 Aralık’da İstanbul’da yapıldı.

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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), yaklaşık 25 yıldır nitelikli eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukları, Türkiye’deki 71 etkinlik noktasında eğitim etkinlikleriyle buluşturuyor. Bu çalışmalardan biri olan ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler’ projesi için kollarını sıvayan TEGV, öğretmenlere proje eğitimini verecek eğitmenler için 30 Kasım-1 Aralık’da eğitim düzenledi. İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler’ projesinin ‘Öğretmen Atölyeleri Eğitmen Eğitimi’ne 45 TEGV eğitmeni katıldı. Eğitmen eğitiminin ardından, projenin 300 öğretmene ve 900 gönüllüye ulaşması hedefleniyor. Proje tamamlandığında 15 bin TEGV çocuğu daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanarak ve bunu gerçekleştirmek için de donanımlı hale gelecek. ABD Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleşen projesiyle çocukların; toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalıkları artacak, bireylerarası ilişki bağları gelişecek, tek bir canlının değil bütün bir ekosistemin korunmasının önemli olduğunun farkına varacaklar ve doğuştan sahip oldukları hakları öğrenecekler. TEGV’li çocuklar atölyelerde alacakları eğitimle; mutlu, sağlıklı ve güvende bir yaşam sürmek için nelere ihtiyaç duydukları üzerine düşünecek, hakların ve isteklerin ayrımı üzerine çalışmalar gerçekleştirecek ve demokratik karar alma yöntemlerini deneyimleyecek. Eğitmenler gönüllülere ve öğretmenlere, öğretmenler ve gönüllüler de çocuklara daha iyi bir dünyanın kapılarını açacak.

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