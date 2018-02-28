Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim >ÇYDD 29 yaşında

    ÇYDD 29 yaşında

    Esra ÜLKAR
    28.02.2018 - 01:13 | Son Güncelleme:

    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kuruluşunun 29’uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlediği toplantıda konuşan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, “Çalışmalarımıza, Ergenekon davaları nedeniyle dahi ara vermedik” diyerek 29 yılda 102 bin 554 öğrenciye burs verildiğini belirtti.

    ÇYDD’nin kuruluşunun 29’uncu yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adahan Otel’de bir basın toplantısı düzenledi.

    29 yılda birçok projeye imza attıklarını ifade eden Çelikel, şöyle konuştu:

    “Bundan 29 yıl önce Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Aysel Ekşi başkanlıklarında ve Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Necla Arat, Dr. Tüten Ang ve Binnur Özümert’ten oluşan üyelerle faaliyete başlayan derneğimiz, çalışmalarına aynı motivasyonla devam ediyor. Derneğimiz çalışmalarını ülke geneline yayılmış 109 şubesiyle sürdürüyor. Gençlerimizle birlikte, insana saygıya, sorumluluğa, dayanışmaya, dürüstlüğe dayalı bir de çağdaş yaşam kültürü oluşturduk. Prof. Dr. Türkan Saylan’ın öngörüsü ve emekleriyle 2009’a kadar devam eden çalışmalarımıza, Ergenekon davaları nedeniyle dahi ara vermedik. 29 yılda; 68 bin 404 ilk ve ortaöğretimdeki öğrenciye burs verdik. 34 bin 150 üniversite bursu dağıttık. Yani 102 bin 554 öğrenciye burs vermişiz. 769 anasınıfı ve 565 oyun parkı kurduk. 2 lise, 17 derslikli 6 anaokulu, 24 ilköğretim okulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu yaptırdık. Bir üniversite eğitim birimi, 21 eğitim ve kültür evi yaptırdık. 550 okula çeşitli malzeme desteği sağladık. 30 okula kütüphane kurduk. Kampanyalarla 5 milyondan fazla kitabı ihtiyaç sahiplerine dağıttık.” Gündemdeki cinsel istismar konularına da değinen Çelikel, şunları söyledi:Cezalar yeterli değil. Daha iyileştirilebilir. Çünkü hafifletici sebepler var. İndirim uygulanabilecek hükümler var. Onlar kaldırılabilir. Yok hadım edelim, şunu yapalım, zinayı getirelim deniyor. Ellerindeki dosyalara 20-30 yıllık cezaları verseler, o bile bir şeydi. Ama bunları vermediler.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği , ÇYDD
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri