Cüzdanını kaybeden liseli girişimci oldu

İnsanların birbirinden cesaret ve ilham almasını sağlamak için yola çıkan TED konferansları bu yıl 9’uncu kez düzenlendi. 2010 yılında Türkiye’ye getirilen TEDxReset, bu sene 24 Mart’ta TİM Show Center’da gerçekleşti. Etkinliğin bu yılki teması ‘Yolaçık / Hit the Road’ oldu. ‘Alzheimer Çipi Looky’ projesiyle birlikte Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden, liseli girişimcilik takımı Lookater’ın kurucusu olan Alp Onur, TEDxReset’te ‘Milyarder Olacağım!’ başlığı altında hikayesini izleyicilerle paylaştı. Uğur Okulları Kartal Kampüsü 12’nci sınıf öğrencisi olan Onur, “2016 yılında İstanbul’da cüzdanımı kaybetmemle hikâyem başladı. ‘Keşke cüzdanımın içine koyabileceğim bir takip çipi olsa’ diyerek yola çıktım. Hemen babamın yardımıyla bir liseli girişimcilik kampına dahil oldum. Beş günlük kamp sonunda Ardunio ile yapılmış, telefondan daha büyük sözde bir çipimiz vardı. Tabii eve döndüğümde ailem artık derslere asılmamı beklerken ben aileme yakın bir zamanda milyarder olabileceğimi iletmiştim. Kampın bitişinden sonra çipi iyi bir teknolojik ürüne dönüştürmek için çalışmaya devam etmek istedim. Takip çipi fikrimin Alzheimer hastaları için yararlı olabileceğini düşündüm. Okuldan arkadaşım, dedesi Alzheimer hastası olan Bora ile bu işi yapmaya karar verdik. Girişimimiz Looky’i Alzheimer hastaları üzerine pivot ettik. İlk yapacağımız iş yarışmalara başvurup fikir almaktı. İki kişilik Lookater ekibi olarak WebSummit Lisbon ve Prag için yapılan iki yarışmaya katılma imkanı elde ederek ülkemizi temsil ettik” dedi.

‘BAŞARILI OLMANIN İLK ADIMI YOLA ÇIKMAK’

Kurduğu girişim Lookater ile yeni projeler yapan Alp Onur konuşmasına şöyle devam etti:

“Sınava hazırlık süreci devam ederken farklı bir yol aramak için ailemle konuştum. Sonrasında Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Sn. Enver Yücel’e mail yoluyla ulaştım. Ertesi sabah telefonum çaldı, bizi görüşmeye çağırıyorlardı. Çok büyük bir heyecanla Enver Bey’i ziyarete gittik, fikirlerimizi anlattık. Bizi üniversite ve lisesine burslu olarak kabul etti. O gün aslında bir fikre değil, insana yatırım yapıldığının farkına vardık. Bir günde hayatımız değişti, yurtdışında okuma sözü aldık. Hemen projelere koyulduk. Üniversiteye hazırlık kitaplarının puanlandığı, yorumlandığı bir site kurduk. Looky’i soranlara da ‘Gururla battık’ dedik. Zira batmak düşünüldüğü kadar vahim bir durum değil. Başarısız olmak, başarı için atılan ilk adımdır. Başarılı olmanın ilk adımı yola çıkmak. Yola çıkınca sizin elinizden tutan birileri elbet olacak.”