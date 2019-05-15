‘Çöpten orkestra’ya bakan desteği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri‘Çöpten orkestra’ya bakan desteği
GeriEğitim ‘Çöpten orkestra’ya bakan desteği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA - Fotoğraf: İHA
15.05.2019 - 15:42, Son Güncelleme:/

‘Çöpten orkestra’ya bakan desteği

Gaziantep'teki bir köy okulunda çöp kutusu kapağından bateri, paspastan mikrofon, atık kağıtlardan gitar ve flüt yaparak orkestra oluşturmaya çalışan ve çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan öğrenciler, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün desteğiyle müzik aletlerine kavuştu . Öğrencilerle görüntülü görüşme yapan Bakan Gül, çocuklardan kısa zamanda müzik aletlerini çalmayı öğrenmelerini isteyerek, orkestrayı dinlemek için okulu ziyaret edeceğini belirtti.

‘Çöpten orkestra’ya bakan desteği
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gaziantep'teki bir köy okulunda çöp kutusu kapağından bateri, paspastan mikrofon, atık kağıtlardan gitar ve flüt yaparak orkestra oluşturmaya çalışan öğrenciler, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün desteğiyle müzik aletlerine kavuştu. Nizip ilçesindeki Sekili İlkokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci, atık karton ve kağıtlarla temsili keman ve gitar, çöp kutusu kapağı ve tahta çubuklarla bateri, temizlik kovasından darbuka, paspastan mikrofon oluşturarak kendilerine 'çöpten orkestra' adını verdi.

Öğrenciler, sınıfta çöpten orkestralarıyla playback yaparak çektikleri videoları da sosyal medya üzerinden paylaştı. Videoyu izleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül'e öğrencilere orkestra malzemesi ve eğitim için talimat verdi. Orkestra ekipmanlarının hazırlanmasının ardından okulu ziyaret eden Vali Gül, beraberindeki protokol mensuplarıyla öğrencilere müzik aletlerini teslim etti. Öğrenciler, cep telefonuyla Adalet Bakanı Gül ile görüntülü görüşme imkânı da buldu.

‘Çöpten orkestra’ya bakan desteği

Öğrencilerin mutluluğuna şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti söyleyen Bakan Gül, "Gösterdiğiniz çaba takdire şayan. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Kısa zamanda o aletleri kullanmayı öğrenin. Gaziantep'e gerçekleştireceğim ziyarette yanınıza geleceğim ve sizi dinleyeceğim" dedi.

Öğrenciler de Bakan Gül ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Davut Gül, öğrencilerin çektikleri videoları birkaç gün önce sosyal medyadan paylaştığını hatırlattı. Videoyu gören Bakan Gül'ün gerçek orkestra malzemelerini temin ederek çocuklara teslim edilmesi konusunda kendilerine talimat verdiğini belirten Gül, çocuklara bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

‘Çöpten orkestra’ya bakan desteği

Yaz tatilinin iki haftası kasım ve nisanda yapılacak

İzmir’de dezavantajlı okullara kamera sistemi kurulacak

Öğretmenlere ‘oryantiring’ ve ‘doğa yürüyüşü’ eğitimi