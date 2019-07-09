Columbia’dan en prestijli ödülleri aldı

ColumbIa, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2019’da ilk 20’de yer alıyor. Üniversitenin son dönemde en çok konuşulan öğrencilerden biri, ‘fark yaratan’ projeleriyle İzzet Kebudi oldu. Üniversite yönetimi tarafından ‘Fark Yaratan Öğrenci‘, ‘Lider Öğrenci’ ile ‘İnovasyon ve Katkı’ ödüllerine layık görülen Kebudi, mayısta düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmaya, cübbesinin yakasına taktığı Atatürk rozetiyle çıktı.

Türk kültürünün, Columbia’da tanıtılması için de çalışan Kebudi, Hürriyet’e eğitim hayatını anlattı:

SENATOYA SEÇİLDİM

Columbia Üniversitesi’nde Afrika’dan Asya’ya binlerce öğrenci eğitim alıyor. Üniversitenin yüzde 20’si uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Aynı zamanda mühendislik programları da çok kaliteli. Endüstri mühendisliği eğitimi almak istedim. Çünkü işletme, iş yönetimi, ekonomi ve finans gibi alanlarda da kendimi geliştirme fırsatı bulmayı hedefliyordum. Bu nedenle Columbia’ya başvurdum ve Aralık 2014’te kabul alarak eğitimime başladım. Endüstri mühendisliğinden bu yıl mezun oldum. Aynı zamanda ekonomi ve girişimcilik alanlarında yandal yaptım. İlk seneden beri okulda aktif olarak faaliyetlerde yer aldım. İyi bir tanınırlık kazandım. İkinci yılımda arkadaşlarım, öğrenci birliğinde görev yapmanın iyi bir fikir olacağını söyledi. Columbia’da kararları üniversite senatosu alır. Bu senatoda 108 üye var, 24’ü öğrenci. Bizim mühendislik fakültemizse bir öğrenci kontenjanına sahip. Seçimlere katıldım. Dört rakiptik, oyların yüzde 40’ını alarak senatoya girmeyi başardım. Bu pozisyonda öğrencilerin en çok kullandığı bina olan, ‘Lerner Hall’u yenilemek için çalıştım. Amacımız binayı yöneticiler yerine öğrenciler için daha güzel bir hale getirmekti. Bunu başardık.

TÜRKİYE RÜZGÂRI ESTİRDİK

Columbia Türk Öğrenciler Birliği (CTS) başkanlığına da seçildim. CTS ile birlikte okulumuzda çok önemli Türk liderleri, yazarları ve oyuncuları ağırladık. Bunlar arasında İlker Başbuğ ve Gülse Birsel vardı. Aynı zamanda Türk yemekleri festivali düzenledik. Buradaki Türkler olarak hem kültürümüzü tanıttık, hem de birbirimizi desteklediğimiz bir topluluk oluşturduk. Türkler için dayanışma çok önemli. Bu cemiyetin oluşumuna destek olmak, en gurur duyduğum işlerden biri. Üniversitede Türkiye rüzgârı estirdik.

FARK YARATAN ÖĞRENCİ

Columbia Üniversitesi’nde okuduğum için çok mutluyum. Bu okulda en iyi arkadaşlarımı tanıdım, çok önemli hayat tecrübeleri edindim. Üniversite yönetimi tarafından birçok ödüle layık görüldüm. Endüstri mühendisliği bölümü ‘Fark Yaratan Öğrenci’ ödülünü verdi. Üniversite yönetiminden, yaptığım katkılar nedeniyle ‘İnovasyon ve Katkı Ödülü’nü aldım. Ayrıca mezunlar derneği de ‘Lider Öğrenci Ödülü’ne layık gördü.

UMARIM İYİ BİR ÖRNEK OLURUM

İş görüşmelerine çoktan başladım. Finans alanında çalışacağım. New York’ta Morgan Stanley’de enerji grubunda yatırım bankacılığı yapacağım. Çok ilgimi çeken, yenilenebilir enerji alanında çalışmak da istiyorum. Benim ABD’deki hikâyem, umarım ülkemizdeki birçok yetenekli ve aydın Türk gencine bir örnek olabilir.