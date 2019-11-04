Çocukluk çağı obezitesine karşı eylem planı hazır

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi 2019-2023 Eylem Planı’ ile okul kantinlerinden okul çevresine, restoranlardan spor etkinliklerine kadar birçok alanda uygulamalar hayata geçirilerek, obezite ve buna bağlı hastalıklarla mücadele edilecek. Eylem planına göre, kantinlerde ve okullardaki otomatlarda sağlıklı gıdalara daha fazla yer verilmesi ve kantin koşullarının iyileştirilmesi sağlanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de obezite sıklığının giderek arttığını, bunun özellikle çocuk ve gençleri etkisi altına almaya başladığını söyledi. Obeziteden korunmada devlete ve bireylere farklı sorumluluklar düştüğünü belirten Koca, şöyle konuştu:

"Devlet, obeziteyle mücadeleye yönelik etkin ve yaygın politikalar geliştirerek, doğru bilgi kaynakları ve çeşitli imkânları sağlayarak, toplumu ve bireyleri sağlıklı hayat tarzına teşvik etmeli. Bireyler ise hizmetleri talep etmeli, devletin sağladığı imkânlardan yararlanmalı, yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandıkları bir hayat tarzını benimsemeli. Obezite kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, bazı kanser türleri, şeker, kronik solunum yolu ile kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlıyor. Hayat kalitesi ve süresini de etkiliyor.

OKULLARDA SAĞLIKLA İLGİLİ MÜFREDAT GÜNCELLEMELERİ YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığımızla okul sağlığı konusunda yakın çalışıyoruz. Okul çağında ve öncesinde sağlıklı büyümenin sağlanabilmesi için okul yemeği programı başlatacağız. Bunun için gerekli mevzuat ve altyapı hazırlıklarında diğer kurumlarla işbirliği içinde çalışacağız. Sağlık Bakanlığı olarak örnek okul yemeği menülerini belirledik. Okullarda sağlıklı gıdayla ilgili seçenekler arttırılacak. Beslenme dostu okul programı yaygınlaştırılacak. Okul kantinlerindeki otomatlar dahil olmak üzere satılan bütün gıdaların genelgeye uyumlu hale gelmesi sağlanacak. Okullarda süt ve kuru üzüm dışında taze sebze ve meyve desteği sağlanması da önemli. Okulların 100 metre yakınında gıda satış yerlerinde ve okul kantinlerinde, satışı uygun olan gıdaların satışı teşvik edilecek. Sağlıklı gıda satışına yüksek uyum gösteren kantinlere çeşitli teşviklerin verilmesi önemli. Sağlıklı beslenme ve gıda güvenilirliği konularının müfredatta etkin yer alması takip edilecek. Çocukların, eğitim kurumlarında temiz ve güvenli suya kolaylıkla erişimi sağlanacak. 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerin, fiziksel aktivitelerini arttırmak amacıyla, fiziksel aktivite içeren yüzme ve benzeri eğitim amaçlı projelerle 81 ilde spor merkezlerine yönlendirmeleri sağlanacak.

OBEZİTEYLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARIN GÖRÜLME SIKLIĞINI AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ

Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi 2019-2023 Eylem Planı'nın, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği eylem planları ve bilimsel literatürün dikkate alınarak hazırlandı. Eylem planıyla ülkemizde obeziteyle ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltmayı, çocuk ve gençlerimizi etkileyen obeziteyle etkin mücadele etmeyi hedefliyoruz. Eylem planıyla vatandaşları sağlığa yönelik çevresel risklerden korumak, sağlıklı hayat tarzını yaygınlaştırmak ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Bu alandaki çalışmaların belirli bir program dahilinde yapılmasının, ölçülebilir, izlenebilir olması amaçlanıyor. Özellikle trans yağ, doymuş yağ, serbest şeker ya da tuz içeriği yüksek, enerji değeri fazla, besin değeri düşük gıdaların tüketimini azaltmayı planlıyoruz."