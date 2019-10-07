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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
07.10.2019 - 12:03, Son Güncelleme:/

Çocuklarla 'Su'yun masalı' etkinliği

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ekim ayı programı kapsamında düzenlenen ‘Su’yun Masalı’ etkinliği çocuklarla buluştu.

Çocuklarla 'Su'yun masalı' etkinliği
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Masal Müzesi’nde yapılan etkinliğe çok sayıda çocuk ve velisi katıldı. Etkinlikte sanatçı Selin Akoğlu, bir şifahanede geçen ve kendini bulma/tekâmül yolculuğuna dair anlattığı masala şiir, türkü, bendir ve lir de yerleştirerek çocukların bütün ilgisini anlatımına yoğunlaştırdı. Sanatçı yer yer çocuklarla birlikte interaktif doğaçlamalar yaptı. Anlatıcının kelimeler ve enstrümanlarla yarattığı masal dünyasında dolaşan çocuklar, anlatım süresinde adeta büyülendi. Etkinliğin sonunda oldukça keyifli vakit geçirdikleri gözlemlenen çocuklar ve aileleri, böylesine etkileyici programları kendileriyle buluşturduğu için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

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