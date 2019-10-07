Çocuklarla 'Su'yun masalı' etkinliği
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ekim ayı programı kapsamında düzenlenen ‘Su’yun Masalı’ etkinliği çocuklarla buluştu.
Masal Müzesi’nde yapılan etkinliğe çok sayıda çocuk ve velisi katıldı. Etkinlikte sanatçı Selin Akoğlu, bir şifahanede geçen ve kendini bulma/tekâmül yolculuğuna dair anlattığı masala şiir, türkü, bendir ve lir de yerleştirerek çocukların bütün ilgisini anlatımına yoğunlaştırdı. Sanatçı yer yer çocuklarla birlikte interaktif doğaçlamalar yaptı. Anlatıcının kelimeler ve enstrümanlarla yarattığı masal dünyasında dolaşan çocuklar, anlatım süresinde adeta büyülendi. Etkinliğin sonunda oldukça keyifli vakit geçirdikleri gözlemlenen çocuklar ve aileleri, böylesine etkileyici programları kendileriyle buluşturduğu için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.
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