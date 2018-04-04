Çocuklarınıza disiplin kazandırmak için 5 strateji

Bir işe başlamak, uygun bir şekilde yürütmek ve bitirmek çocukken kazanılan beceriler arasında. Çocuklar, büyüyüp bir yetişkin olduklarında bu becerileri kullanmaları gerekiyor. Bu, eğitim hayatında da olmazsa olmaz. ABD’li ‘nasıl yapılır’ sitesi Wikihow, ailelere çocuklarının disiplin kazanması için yapabileceklerini sıralıyor.

1- EV KURALLARI KOYUN

Yaş düzeyi fark etmez, çocuğunuzun uygun davranış ile olmayanı arasındaki farkı bilmesi gerekiyor. Ancak bir anne-baba olarak onlardan ne beklediğinizi ortaya koymalısınız. Çocuklarınız, davranışlarındaki limitleri ve kuralları ihlal ettiklerinde neyle karşılaşacağının ayrıdında olmalı. Ancak kural ve bunların sonuçlarının, çocuğunuzun yaşı ve gelişim düzeyine uygun olmasına dikkat edin. Bunun için verilebilecek en güzel örneklerden biri yatma saatleriyle ilgili. Çocuğunuzun yaşına göre bunu dikkatle ayarlayın.

2- RUTİNLER BELİRLEMELERİNE YARDIMCI OLUN

Rutinler; kedini yönetemeyen ve rahatsız hisseden çocuklarınız için kullanabileceğiniz iyi bir yöntem. Onların günlük hayatlarını kolaylaştıracak rutin aktiviteler belirleyin. Yatma/kalma ve okuma saati gibi rutinler onu ilk etapta zorlayabilir, ancak alıştıktan sonra, evde zamanını çok daha kaliteli geçirmeye başlayacak.

3- DAVRANIŞLARININ DOĞAL SONUÇLARINI BİLMESİNİ SAĞLAYIN

Hayatta yaptığımız eylemlerin sonuçları var ve bunu kabullenmeliyiz. Ancak çocuklarımız zaman zaman bunu yapamayabiliyor. Onlarla eylemlerinin ne gibi sonuçlar doğurabileceği hakkında konuşun. Hatalarıyla birlikte nelerin ortaya çıkabileceği ve bunların nasıl yaklaşımlarla ele alınabileceğini onlara basit bir şekilde anlatın.

4- GERÇEKÇİ BEKLENTİLERİNİZ OLSUN

Çocuklarınızda neler beklediğinize dikkat edin. Eğer çıtayı çok yükseğe koyarsanız, üzerlerinde baskı oluşmasına neden olabilirsiniz. Çok alçağa koyarsanız bu sefer potansiyelinin hepsini hayata geçirmelerini engellersiniz. Her bir çocuk farklı bir şekilde gelişiyor. Bu nedenle güçlü ve zayıf yanları da çok değişiklik gösterir. Çocuğunuzun tüm yanlarını dikkate alarak, ona özel beklentileriniz olsun.

5- İSTİKRARLI OLUN

Çocuklarda iyi bir disiplin anlayışının gelişmesini engelleyen en önemli etkenlerden biri anne-babalarının, onların eylemleri sonrasında istikrarlı tepkiler göstermemesi. Çocuğunuz bir kuralı ihlal ettiğinde, bunun yaptırımları ve alması gereken sorumluluklar konusunda net olmalı. Bunlar sizin ruh halinize göre değişmemeli. Ayrıca çocuklarınız eylemleri sonrasında karşılaşacakları sonuçların adil olduğuna da inanmalı. Bu nedenle onunla açık bir şekilde konuşun. Kuralı ihlal ettiğini ve sonuçlarının ne olacağını anlatın. Eğer birden çok çocuğunuz varsa, benzer tepkiler göstermelisiniz. Yoksa sizin adil olmadığınız konusunda soru işaretleri ortaya çıkar. Bu da işleri daha da zorlaştırabilir.