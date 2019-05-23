Çocukların oyun hakkı için buluşacaklar
‘28 Mayıs Dünya Oyun Günü’nde düzenlenecek etkinlikte ebeveynler, eğitimciler, tasarımcılar ve sivil toplum çalışanları bir araya gelecek.
Çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla oyun deneyimleri tasarlayan bir sosyal girişim olan Toyi, Türkiye’deki oyun savunucularını bir araya getiriyor. Her yıl 28 Mayıs’ta oyunun önemine dikkat çekmek için dünya çapında kutlanan ‘Dünya Oyun Günü’nde gerçekleşecek etkinlikte ebeveynler, eğitimciler, tasarımcılar ve sivil toplum çalışanları için İstanbul’da bir araya gelecek. Etkinlikte, oyuncak sektöründeki cinsiyetçi yaklaşımlar, kriz ve afet durumundaki çocukların oyun hakkı, yaratıcılıkları köreltilen çocukların oyun ihtiyaçları gibi güncel meseleler tartışılacak ve çözüm önerileri ortaya konacak.
İlki 28 Mayıs Dünya Oyun Günü’nde ATÖLYE’de gerçekleşecek olan etkinliğin ilk bölümünde eğitim, tasarım ve sosyal girişimcilik alanlarından konuşmacılar kendi savunuculuk hikayelerini paylaşacaklar. Toyi İletişim ve Savunuculuk Yöneticisi Gizem Kendik Önduygu moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde erken çocukluk eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ve İngilizce Öğretmeni Berna Arslan eğitim sektöründeki oyun savunuculuğu hikayelerini paylaşacak, Toyi Kurucu Ortağı Elif Atmaca ise endüstriyel tasarımdan sosyal girişimciliğe uzanan oyun savunuculuğuna hikayesini paylaşacak. Etkinliğin buluşma şeklinde geçecek ikinci bölümünde ise ebeveynler, eğitimciler, tasarımcılar ve sivil toplum çalışanlarından oluşan Toyi Oyun Savunucuları, oyun alanındaki güncel meseleleri tartışacak ve kendi savunuculuk mesajlarını oluşturacaklar.
‘OYUN ÇOCUKLAR İÇİN TEMEL BİR HAK’
Toyi’nin Kurucu Ortağı Elif Atmaca, “Oyun çocuklar için temel bir hak, oysa çoğu zaman çocukların oyun hakkı göz ardı ediliyor. Kim kişisel yaşantısında kendine özgü yollarla çocuk oyun hakkını destekliyor, oyun savunuculuğu yapıyorsa: okulunda oyun dostu uygulamaları teşvik eden bir öğretmen, yeğeniyle oyun oynamaya vakit yaratan bir hala, oyuncak endüstrisinin cinsiyet kalıplarından arındırılmasını talep eden bir ebeveyn… Biz onlara Oyun Savunucuları diyoruz” dedi.
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