Çocukların oyun hakkı için buluşacaklar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÇocukların oyun hakkı için buluşacaklar
GeriEğitim Çocukların oyun hakkı için buluşacaklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.05.2019 - 11:18, Son Güncelleme:/

Çocukların oyun hakkı için buluşacaklar

‘28 Mayıs Dünya Oyun Günü’nde düzenlenecek etkinlikte ebeveynler, eğitimciler, tasarımcılar ve sivil toplum çalışanları bir araya gelecek.

Çocukların oyun hakkı için buluşacaklar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla oyun deneyimleri tasarlayan bir sosyal girişim olan Toyi, Türkiye’deki oyun savunucularını bir araya getiriyor. Her yıl 28 Mayıs’ta oyunun önemine dikkat çekmek için dünya çapında kutlanan ‘Dünya Oyun Günü’nde gerçekleşecek etkinlikte ebeveynler, eğitimciler, tasarımcılar ve sivil toplum çalışanları için İstanbul’da bir araya gelecek. Etkinlikte, oyuncak sektöründeki cinsiyetçi yaklaşımlar, kriz ve afet durumundaki çocukların oyun hakkı, yaratıcılıkları köreltilen çocukların oyun ihtiyaçları gibi güncel meseleler tartışılacak ve çözüm önerileri ortaya konacak.

İlki 28 Mayıs Dünya Oyun Günü’nde ATÖLYE’de gerçekleşecek olan etkinliğin ilk bölümünde eğitim, tasarım ve sosyal girişimcilik alanlarından konuşmacılar kendi savunuculuk hikayelerini paylaşacaklar. Toyi İletişim ve Savunuculuk Yöneticisi Gizem Kendik Önduygu moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde erken çocukluk eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ve İngilizce Öğretmeni Berna Arslan eğitim sektöründeki oyun savunuculuğu hikayelerini paylaşacak, Toyi Kurucu Ortağı Elif Atmaca ise endüstriyel tasarımdan sosyal girişimciliğe uzanan oyun savunuculuğuna hikayesini paylaşacak. Etkinliğin buluşma şeklinde geçecek ikinci bölümünde ise ebeveynler, eğitimciler, tasarımcılar ve sivil toplum çalışanlarından oluşan Toyi Oyun Savunucuları, oyun alanındaki güncel meseleleri tartışacak ve kendi savunuculuk mesajlarını oluşturacaklar.

‘OYUN ÇOCUKLAR İÇİN TEMEL BİR HAK’
Toyi’nin Kurucu Ortağı Elif Atmaca, “Oyun çocuklar için temel bir hak, oysa çoğu zaman çocukların oyun hakkı göz ardı ediliyor. Kim kişisel yaşantısında kendine özgü yollarla çocuk oyun hakkını destekliyor, oyun savunuculuğu yapıyorsa: okulunda oyun dostu uygulamaları teşvik eden bir öğretmen, yeğeniyle oyun oynamaya vakit yaratan bir hala, oyuncak endüstrisinin cinsiyet kalıplarından arındırılmasını talep eden bir ebeveyn… Biz onlara Oyun Savunucuları diyoruz” dedi.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Çocukların oyun hakkı için buluşacaklar
Facebook'un veri takibinden kullanıcı haberdar olacak
Liselerarası bilim yarışmasına 659 proje katıldı
Matematik: Zor soruyla inatlaşmayın