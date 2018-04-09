Çocukların eğitimi için bağış çağrısı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
09.04.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Çocukların eğitimi için bağış çağrısı

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Çocukların eğitimi için bağış çağrısı

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için 24 yıldır maddi durumu yetersiz ailelerin okuma istekli çocuklarını destekleyen TOÇEV, ‘Sosyal Bağış Günü’ olan 12 Nisan’da sosyal medya hesapları ve internet adresi üzerinden bağış kampanyası düzenliyor.

Çocukların eğitim hayatını değiştirmek için yola çıkan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyor. 24 yılda 7 milyondan fazla çocuğa ulaşarak eğitimle ilgili sorunlarına çözüm bulan vakıf, 12 Nisan Perşembe günü bu çocuklar için yeni bir kampanya düzenleyecek. TOÇEV’in internet üzerinden online yürüteceği ‘Sosyal Bağış Günü’nde isteyen herkes, vakfın Facebook sayfasından ‘bağış butonu’na tıklayarak ve internet adresindeki online bağış sayfası üzerinden kampanyaya katılarak bağışta bulunabilir. Vakfın ‘Sosyal Bağış Hareketi’ için #OkumakHerÇocuğunHakkı #birinizhepimiziçin #sosyalbağışhareketi hasthtag’leri kullanılabilir.

Çocukların eğitimi için bağış çağrısı

TOÇEV tüm bu çalışmalarını; manevi ailelerinin sabit bağışları, destekçilerinin genel bağışları ve firmalarla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle gerçekleştiriyor. TOÇEV Genel Müdürü Bade Takazoğlu, “Vakfımızda küçük desteklerin çocukların hayatında nasıl mucizeler yaratabileceğine her gün şahit oluyoruz. TOÇEV'de geliştirdiğimiz manevi aile destek modeliyle, her ay düzenli olarak yapılan 180 TL değerindeki bağışlar bir çocuğumuzun eğitim masrafını önemli ölçüde karşılayabiliyor. Bir çocuğun manevi ebeveyni olan bağışçılarımız ve hayata geçirdiğimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleriyle, bugüne dek 7 milyon çocuğun hayatına dokunduk. Bu yıl itibariyle doğrudan eğitim desteği verdiğimiz kayıtlı öğrenci sayısı 350. Çok daha fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz” dedi.

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