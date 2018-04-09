Çocukların eğitimi için bağış çağrısı
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için 24 yıldır maddi durumu yetersiz ailelerin okuma istekli çocuklarını destekleyen TOÇEV, ‘Sosyal Bağış Günü’ olan 12 Nisan’da sosyal medya hesapları ve internet adresi üzerinden bağış kampanyası düzenliyor.
Çocukların eğitim hayatını değiştirmek için yola çıkan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyor. 24 yılda 7 milyondan fazla çocuğa ulaşarak eğitimle ilgili sorunlarına çözüm bulan vakıf, 12 Nisan Perşembe günü bu çocuklar için yeni bir kampanya düzenleyecek. TOÇEV’in internet üzerinden online yürüteceği ‘Sosyal Bağış Günü’nde isteyen herkes, vakfın Facebook sayfasından ‘bağış butonu’na tıklayarak ve internet adresindeki online bağış sayfası üzerinden kampanyaya katılarak bağışta bulunabilir. Vakfın ‘Sosyal Bağış Hareketi’ için #OkumakHerÇocuğunHakkı #birinizhepimiziçin #sosyalbağışhareketi hasthtag’leri kullanılabilir.
TOÇEV tüm bu çalışmalarını; manevi ailelerinin sabit bağışları, destekçilerinin genel bağışları ve firmalarla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle gerçekleştiriyor. TOÇEV Genel Müdürü Bade Takazoğlu, “Vakfımızda küçük desteklerin çocukların hayatında nasıl mucizeler yaratabileceğine her gün şahit oluyoruz. TOÇEV'de geliştirdiğimiz manevi aile destek modeliyle, her ay düzenli olarak yapılan 180 TL değerindeki bağışlar bir çocuğumuzun eğitim masrafını önemli ölçüde karşılayabiliyor. Bir çocuğun manevi ebeveyni olan bağışçılarımız ve hayata geçirdiğimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleriyle, bugüne dek 7 milyon çocuğun hayatına dokunduk. Bu yıl itibariyle doğrudan eğitim desteği verdiğimiz kayıtlı öğrenci sayısı 350. Çok daha fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz” dedi.
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