Çocukları sanatla buluşturdular
TEGV, Bayburt Baksı Müzesi’nde düzenlediği sanat atölyeleriyle çocukları sanatla buluşturdu. Çocuklar burada, baskı tekniği ile öz hikâyeler oluşturdu, yaşam haritaları oluşturarak, halatlarla soyut sanat çalışmaları yaptı.
Eğitim alanında faaliyet gösteren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) mobil öğrenim birimi Düş Gezgini Ateşböceği, Şubat 2019’dan itibaren Bayburt’ta ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği veriyor. Sanat etkinlikleri düzenleyen Düş Gezgini Ateşböceği okulların kapanmasıyla birlikte Bayburt’taki Baksı Müzesi’nde küratör Işın Önol’un liderliğinde sanat atölyeleri düzenledi. 10-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan atölyeler, Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın desteğiyle gerçekleşti. Önol’un TEGV gönüllüleriyle gerçekleştirdiği atölyelerde, baskı tekniği ile öz hikâyeler oluşturma, yaşam haritaları ve halatlarla soyut sanat gibi çalışmalara yer verildi.
ŞENLİK DÜZENLENDİ
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın da katılımıyla müzede bir şenlik düzenlendi. Atölyelerde iki gün boyunca yeni sanat teknikleri öğrenen Rize Öğrenim Birimi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı ve Düş Gezgini Ateşböceği'nden katılan 19 gönüllü, etkinliğin son günü gerçekleşen şenlikte Bayburtlu çocuklarla buluştu. Şenlikte müzeyi gezen çocuklar, istasyonlarda iki farklı sanat çalışmasına katıldı.
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