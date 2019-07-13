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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
13.07.2019 - 17:40, Son Güncelleme:/

Çocukları sanatla buluşturdular

TEGV, Bayburt Baksı Müzesi’nde düzenlediği sanat atölyeleriyle çocukları sanatla buluşturdu. Çocuklar burada, baskı tekniği ile öz hikâyeler oluşturdu, yaşam haritaları oluşturarak, halatlarla soyut sanat çalışmaları yaptı.

Çocukları sanatla buluşturdular
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Eğitim alanında faaliyet gösteren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) mobil öğrenim birimi Düş Gezgini Ateşböceği, Şubat 2019’dan itibaren Bayburt’ta ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği veriyor. Sanat etkinlikleri düzenleyen Düş Gezgini Ateşböceği okulların kapanmasıyla birlikte Bayburt’taki Baksı Müzesi’nde küratör Işın Önol’un liderliğinde sanat atölyeleri düzenledi. 10-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan atölyeler, Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın desteğiyle gerçekleşti. Önol’un TEGV gönüllüleriyle gerçekleştirdiği atölyelerde, baskı tekniği ile öz hikâyeler oluşturma, yaşam haritaları ve halatlarla soyut sanat gibi çalışmalara yer verildi.

ŞENLİK DÜZENLENDİ
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın da katılımıyla müzede bir şenlik düzenlendi. Atölyelerde iki gün boyunca yeni sanat teknikleri öğrenen Rize Öğrenim Birimi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı ve Düş Gezgini Ateşböceği'nden katılan 19 gönüllü, etkinliğin son günü gerçekleşen şenlikte Bayburtlu çocuklarla buluştu. Şenlikte müzeyi gezen çocuklar, istasyonlarda iki farklı sanat çalışmasına katıldı.

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