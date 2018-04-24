Çocuklara teknolojiyi sevdirecek otobüs yollarda
İstanbul'un ilçeleri başta olmak üzere ülkenin her köşesinde çocuklara teknolojiyi sevdirmek için hizmet verecek ‘STEAM ve Kodlama Eğitim Otobüsü’ törenle açıldı.
Ülkenin her köşesinde çocuklara teknolojiyi sevdirmek için hizmet verecek ‘STEAM (Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Sanat-Matematik) ve Kodlama Eğitim Otobüsü’ törenle açıldı. Ümraniye Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, dünyanın hızla geliştiğini, özellikle yapay zeka ve inovasyon konusunda, kodlama alanında, çok hızlı ve baş döndürücü bir ilerleme olduğunu söyledi. Dervişoğlu, dünyanın artık yapay zekayı konuştuğuna işaret ederek, "Birçok teknolojik alanın, oluşturulan bilimsel çalışmalarla yönlendirildiğini, artık insan beyninin dışında yapay teknolojik zekanın da ön plana çıktığını görüyoruz. Bu teknolojinin gerisinde kalmamak için ülke ve millet olarak bu konuda çok hızlı ve işin ciddiyetini de ele alarak millet olarak çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü tebrik ederek, "Gerçekten çocuklarımıza devletimizin ve hükümetimizin 2023, 2053 ve 2071 olarak ufuk ve vizyon ortaya koyduğu eğitimdeki bu hedeflere varma noktasında ciddi bir katkı sağlamak için bu projeyi hayata geçirdiler" dedi. Kendilerinin de ellerinden gelen desteği vereceğini belirten Can, "STEAM ve kodlama; artık çağın eğitim sisteminde önemli bir yer tutuyor. Çocuklarımıza bilimle, teknolojiyle, mühendislik bilgileriyle, sanat ve matematikle buluşturma ve kodlama ile daha doğru muhakeme, düşünme ve neticelere varma noktasında bir eğitim sağlayacak" ifadesini kullandı.
OKUL ÖNCESİ VE BİRİNCİ SINIFLAR EĞİTİM ALABİLECEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen ise inovasyon, kodlama, matematik, mühendislik ve bilimin önemine işaret ederek, "Ülkemizin çok ciddi katma değer üreten nesilleri inşallah bu eğitimlerden geçerek ülkemizi Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracaktır" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek otobüsün açılışı yapıldı. Otobüste, aynı anda 20 okul öncesi ve 1’inci sınıf öğrencisi eğitim alabilecek.
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