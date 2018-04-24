Çocuklara teknolojiyi sevdirecek otobüs yollarda 

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
AA
24.04.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Çocuklara teknolojiyi sevdirecek otobüs yollarda 

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Çocuklara teknolojiyi sevdirecek otobüs yollarda 

İstanbul'un ilçeleri başta olmak üzere ülkenin her köşesinde çocuklara teknolojiyi sevdirmek için hizmet verecek ‘STEAM ve Kodlama Eğitim Otobüsü’ törenle açıldı. 

Ülkenin her köşesinde çocuklara teknolojiyi sevdirmek için hizmet verecek ‘STEAM (Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Sanat-Matematik) ve Kodlama Eğitim Otobüsü’ törenle açıldı. Ümraniye Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, dünyanın hızla geliştiğini, özellikle yapay zeka ve inovasyon konusunda, kodlama alanında, çok hızlı ve baş döndürücü bir ilerleme olduğunu söyledi. Dervişoğlu, dünyanın artık yapay zekayı konuştuğuna işaret ederek, "Birçok teknolojik alanın, oluşturulan bilimsel çalışmalarla yönlendirildiğini, artık insan beyninin dışında yapay teknolojik zekanın da ön plana çıktığını görüyoruz. Bu teknolojinin gerisinde kalmamak için ülke ve millet olarak bu konuda çok hızlı ve işin ciddiyetini de ele alarak millet olarak çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.     

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü tebrik ederek, "Gerçekten çocuklarımıza devletimizin ve hükümetimizin 2023, 2053 ve 2071 olarak ufuk ve vizyon ortaya koyduğu eğitimdeki bu hedeflere varma noktasında ciddi bir katkı sağlamak için bu projeyi hayata geçirdiler" dedi. Kendilerinin de ellerinden gelen desteği vereceğini belirten Can, "STEAM ve kodlama; artık çağın eğitim sisteminde önemli bir yer tutuyor. Çocuklarımıza bilimle, teknolojiyle, mühendislik bilgileriyle, sanat ve matematikle buluşturma ve kodlama ile daha doğru muhakeme, düşünme ve neticelere varma noktasında bir eğitim sağlayacak" ifadesini kullandı.

OKUL ÖNCESİ VE BİRİNCİ SINIFLAR EĞİTİM ALABİLECEK     

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen ise inovasyon, kodlama, matematik, mühendislik ve bilimin önemine işaret ederek, "Ülkemizin çok ciddi katma değer üreten nesilleri inşallah bu eğitimlerden geçerek ülkemizi Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracaktır" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek otobüsün açılışı yapıldı. Otobüste, aynı anda 20 okul öncesi ve 1’inci sınıf öğrencisi eğitim alabilecek.     

 

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