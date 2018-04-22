Çocuklara sokak oyunu öğrettiler
İzmir’de 400 çocuk, üniversite kampüsünde oluşturulan parkurlarda sek sek, yakar top, ip atlama, çuval yarışı gibi sokak oyunlarını öğrendi.
Geleneksel çocuk oyunları yeniden çocuklara öğretildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Balçova Kampüsü’nde oluşturulan parkurlarda, 400 çocuk sek sek, yakar top, ip atlama, çuval yarışı gibi oyunları öğrendi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından geleneksel hale getirilen etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman Anaokulları’nın farklı şubelerinden yaklaşık 400 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı oyunlarla kutladı. Çocuklar oyunlarını 23 Nisan şarkıları söyleyerek tamamladı. Üniversitenin düzenlediğ 3. Geleneksel Çocuk Şenliği’nde çocuklar ayrıca, İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin materyal tasarımı dersinde tasarladıkları eğitici oyuncak, kitap, kostüm, maske ve çalgıları da kullandı.
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