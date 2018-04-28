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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
28.04.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Ödüllü matematikçi Rossi: Çocuklara matematikle dünya arasındaki ilişkiyi göstermeliyiz

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Ödüllü matematikçi Rossi: Çocuklara matematikle dünya arasındaki ilişkiyi göstermeliyiz

Dünyaca ünlü Finlandiyalı matematikçi Maarit Rossi, İzmir’de öğrenci velileriyle bir araya geldi. Küresel öğretmen ödüllü eğitimci, öğrencilere uyguladığı yöntemlerle matematiğin daha eğlenceli ve anlamlı hale gelmesini sağlamak istediklerini söyledi. Rossi, “Matematiğin öğrenciler tarafından sevilmesinin yolu, matematikle gerçek dünya arasındaki ilişkiyi göstermekten geçiyor” dedi.

Eğitimcilerin, matematiği öğrencilere sevdirmek için giriştikleri farklı yöntemler olabiliyor. dünyaca ünlü Finlandiyalı matematikçi Maarit Rossi de bunun için çalışan eğitimcilerden.

Bahçeşehir Koleji’nin Akademik Koordinatörü de olan Rossi, Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü’nde velilerle bir araya geldi. Velilere matematik alanında uyguladığı yöntemleri anlatan Rossi, insanlar için gerekli olmasına rağmen, matematikten uzak durulduğunu belirtti. Rossi, "Yetişkinler bile matematik konusunda hata yapabiliyor. Matematikten korkabiliyor insanlar. Bu insanlar bile büyük hatalar yapıyorsa, sizler de küçük hatalar yapabilirsiniz. Matematik eğitimi 100 yıldır hiç değişmedi. Bir televizyon programında gördüm, neden lisede hala matematiğe ihtiyaç duyulduğu soruluyordu. Günümüzde insanlar matematikten çok uzaktalar. Latinceyi çöpe attığımızı düşünün, ne olurdu? Günümüzde matematik eğitimini değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü tüm hayatımızı etkiliyor. Toplum ne bekliyor, bunu düşünürseniz, bunlar karmaşık problemleri çözebilmek, yapay zeka, yaratıcılık, fikir yürütme, karar alma, ben matematiğin bütün bunları karşılayabileceğini düşünüyorum. Yapay zekanın, robotların hayatımıza gireceğini düşündüğümüzde, çocuklarımız matematikten korkmamalı, derslere koşarak gitmeli. Dünyadaki birçok ülkede sayısal kavramlara yer veriliyor. Ama süreçlere tavırlara da yer verilmeli. Bu yaklaşımlarla ilgili çocuklarla çalışabilirsiniz. Matematikte iyi değilseniz, bunu çocuğunuza söylemeyin. Bu çocukların kafasındaki matematik öğrenme yetisini kapatabilir. Hiçbirimiz bu kapının kapanmasını istemez. Eğer çocuğunuza bunu söylerseniz, sizi örnek alacaktır. Öğrenciler kendi dillerini kullanabilmeli. Sadece sırada oturup parmak kaldırdıklarında matematik dilleri gelişmiyor. Dörtlü gruplar halinde oturduklarında bireysel öğrenme ve matematik dillerini geliştiriyorlar" dedi.

Matematiğin öğrenciler tarafından sevilmesinin matematikle gerçek dünya arasındaki ilişkiyi göstermekten geçtiğini belirten Rossi şöyle konuştu:
"Geleneksel matematik kitaplarına bakarsanız çok sıkıcı görünür. Farklı kaynaklardan istatistiksel veriler bir araya getirip, bunları öğrencilerden seçmelerin istiyoruz. Onları gözlemlerken diyorum ki başlık ne denli önemli. Matematik, öğrenciler için önemli olmak zorunda. Günümüzde internet ortamından da alışveriş yapabiliyorsunuz. Ben öğrencilerime online fiyatları araştırmalarını söylüyorum. Onlar da araştırma yaparken, matematiğin gerekli olduğuna inanıyorlar. Araştırma yaparken keyif almaya başlıyorlar. Yaparak öğrenme, model yapımı, sınıflandırma, kıyaslama ve birleştirme keşfetme ve modelleme gibi durumlarda gerçekleşir. Sosyal öğrenme takım halinde fiziksel etkinlikler, eylemler, hafıza oyunları, kart ve zarlı oyunları içerir. Bireysel sorular, uygulamalar, sınavlar önemli ama bunlar matematiğin temelini oluşturursa, bu ders öğrencinin hayatına dokunamaz, ilgisini çekmez. Ben genç bir öğretmenken, matematiği sevmeyen, istemeyen sınıfı seçerdim. Ders sonunda öğrenciler bugün matematik görmedik derdi. Aslında ders boyunca matematik vardı. Matematik öğretmenleri olarak bizler bu dersin sevilmesini, öğrencinin derse isteyerek girmesi için çok yönlü öğrenme metotları uygulamamız gerekir. Öğrencilerin matematik öğrenirken, aktif rol oynamaları gerek. Öğrenciler bilgisayar başında yalnızdır. Ama takım çalışmasında daha güçlü şekilde düşünür. Öğrencilere takım çalışmasını sevdirmeliyiz. Açıkçası öğrencinin matematikle gerçek dünya arasındaki ilişkiyi göstermek gerekiyor. Bunu yapmadığımızda motivasyonları düşüyor. Bu gezegende düşünme yetisine sahip sadece bizleriz. Bunu en iyi şekilde kullanmalıyız. Amacım matematiği daha eğlenceli ve anlamlı hale getirmek."

Türkiye’nin eğitim sistemini yakından takip ettiğini dile getiren Rossi, Finlandiya’da derslerde uyguladığı metotların burada da uygulanabileceğini, bunun da eğitim sisteminin öğretmen merkezli olmak yerine öğrenci merkezli yönteme geçmek olduğunu söyledi.

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