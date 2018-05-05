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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
05.05.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

Çocuklara kitapları sevdirmede 5 adım

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
Çocuklara kitapları sevdirmede 5 adım

Çocuklara kitapları sevdirmek, onları okumaya teşvik etmek için ne yapmalı? Anne babalar nasıl davranmalı, hangi kitapları seçmeli? İşte başta Gülten Dayıoğlu olmak üzere Renan Özdemir, Özlem Tokman, Cihan Demirci, Hidayet Karakuş ile birlikte beş çocuk kitabı yazarından beş öneri.

Teknolojik gelişmelerin yükselişte olduğu, akıllı telefon kullanma yaşının giderek düştüğü günümüzde çocuklara kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak oldukça zorlaştı. Anne babalar, çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hemen hemen her gün yeni bir yöntem deniyor. Türkiye’nin çocuk kitapları yazarlarının ise ebeveynlere bazı önerileri var. İşte başta Gülten Dayıoğlu olmak üzere Renan Özdemir, Özlem Tokman, Cihan Demirci, Hidayet Karakuş ile birlikte beş çocuk kitabı yazarından beş öneri.

1- ÇOCUKLA BİRLİKTE KİTAP OKUYUN: Anne babalar periyodik olarak, mümkünse her gün çocuklarıyla birlikte kitap okumalı. Belli saat dilimlerinde çocukla beraber yapılan etkinlik zaman içinde alışkanlık haline geliyor. Veliler bu yolla, çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkânı da yakalıyor.

2- SORUNLARI KİTAPLA AŞABİLİRSİNİZ: Veliler çocuklarının okuduğu kitaplar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalı. Eserlerin içeriğini bilen, bunları daha önce okuyan anne babalar çocuklarının yaşadıkları sorunları (başarısızlık, arkadaş ilişkileri gibi) aşmasına destek olmak için kitaplardan faydalanabilir. Aileler içeriğini bildikleri, okudukları ve sakınca görmedikleri kitapları, çocuklarının yaşadığı problemlerin çözümüne katkı sağlaması için onlara tavsiye edebilir.

Çocuklara kitapları sevdirmede 5 adım

3- KİTAP HARÇLIĞI VEREBİLİRSİNİZ: Ebeveynler çocuklarına ayda bir defa, birkaç kitap bedeli değerinde harçlık verebilir. Ailenin bu yöndeki tutumu çocukları kitap almaya yönlendirir. Bu sayede daha kolay kitap okuma alışkanlığı kazanırlar.

4- ONA KİTAP OKUYABİLİRSİNİZ: Özellikle ilkokul çağından başlamak üzere çocukları kitaplarla tanıştırmak, onları okumaya teşvik etmek oldukça önemli. Bunun için dördüncü sınıfa kadar anne babalar, çocuklarına belli bir süre kitap okuyabilir. Bu durum onların okumaya ilgisinin kaybolmamasına ve velilerin çocukla ilgilenmesine katkıda bulunur.

5- KÜTÜPHANELERİ KULLANABİLİRSİNİZ: Veliler çocuklarıyla birlikte kütüphanelere gidebilir. Böylece kitapların olduğu ortamda ailece geçirilen zaman çocukları olumlu etkiler. Bu etkinlik, kitaplara daha kolay ulaşılmasını sağlar. Ayrıca okullarda daha fazla etkinlik yapılması öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur.

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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