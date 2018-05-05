Çocuklara kitapları sevdirmede 5 adım
Çocuklara kitapları sevdirmek, onları okumaya teşvik etmek için ne yapmalı? Anne babalar nasıl davranmalı, hangi kitapları seçmeli? İşte başta Gülten Dayıoğlu olmak üzere Renan Özdemir, Özlem Tokman, Cihan Demirci, Hidayet Karakuş ile birlikte beş çocuk kitabı yazarından beş öneri.
Teknolojik gelişmelerin yükselişte olduğu, akıllı telefon kullanma yaşının giderek düştüğü günümüzde çocuklara kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak oldukça zorlaştı. Anne babalar, çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hemen hemen her gün yeni bir yöntem deniyor. Türkiye’nin çocuk kitapları yazarlarının ise ebeveynlere bazı önerileri var. İşte başta Gülten Dayıoğlu olmak üzere Renan Özdemir, Özlem Tokman, Cihan Demirci, Hidayet Karakuş ile birlikte beş çocuk kitabı yazarından beş öneri.
1- ÇOCUKLA BİRLİKTE KİTAP OKUYUN: Anne babalar periyodik olarak, mümkünse her gün çocuklarıyla birlikte kitap okumalı. Belli saat dilimlerinde çocukla beraber yapılan etkinlik zaman içinde alışkanlık haline geliyor. Veliler bu yolla, çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkânı da yakalıyor.
2- SORUNLARI KİTAPLA AŞABİLİRSİNİZ: Veliler çocuklarının okuduğu kitaplar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalı. Eserlerin içeriğini bilen, bunları daha önce okuyan anne babalar çocuklarının yaşadıkları sorunları (başarısızlık, arkadaş ilişkileri gibi) aşmasına destek olmak için kitaplardan faydalanabilir. Aileler içeriğini bildikleri, okudukları ve sakınca görmedikleri kitapları, çocuklarının yaşadığı problemlerin çözümüne katkı sağlaması için onlara tavsiye edebilir.
3- KİTAP HARÇLIĞI VEREBİLİRSİNİZ: Ebeveynler çocuklarına ayda bir defa, birkaç kitap bedeli değerinde harçlık verebilir. Ailenin bu yöndeki tutumu çocukları kitap almaya yönlendirir. Bu sayede daha kolay kitap okuma alışkanlığı kazanırlar.
4- ONA KİTAP OKUYABİLİRSİNİZ: Özellikle ilkokul çağından başlamak üzere çocukları kitaplarla tanıştırmak, onları okumaya teşvik etmek oldukça önemli. Bunun için dördüncü sınıfa kadar anne babalar, çocuklarına belli bir süre kitap okuyabilir. Bu durum onların okumaya ilgisinin kaybolmamasına ve velilerin çocukla ilgilenmesine katkıda bulunur.
5- KÜTÜPHANELERİ KULLANABİLİRSİNİZ: Veliler çocuklarıyla birlikte kütüphanelere gidebilir. Böylece kitapların olduğu ortamda ailece geçirilen zaman çocukları olumlu etkiler. Bu etkinlik, kitaplara daha kolay ulaşılmasını sağlar. Ayrıca okullarda daha fazla etkinlik yapılması öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur.
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