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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
07.05.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Çocuklara 3 yaşından önce teknolojik cihaz uyarısı

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Çocuklara 3 yaşından önce teknolojik cihaz uyarısı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aral, "18 aylıktan önce çocuklara teknolojik araçları vermeyin, tanıştırmayın. İlk 3 yaş çok önemli. Bu dönemde kaliteli bir okul öncesi eğitim verilmesi gerekiyor" dedi     

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Aral, dijitalleşen dünyada teknolojinin insan hayatına çok hızlı girdiğini, çocukların erken yaşta teknolojik cihazlarla tanıştırılmaması gerektiğini söyledi. Aral, "Birçok araştırmada var. 18 aylıktan önce çocuklara teknolojik araçları vermeyin, tanıştırmayın. Ben, çocuklarımız 3 yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmasın. Çocukların elinden akıllı telefon ve tablet düşmüyor. Ancak bunlar çocuğun gelişimine, iletişim becerilerine, beyin gelişimine ciddi boyutta hasarlar verebiliyor" diye konuştu.

Teknolojik cihazların karşısında çok uzun süre zaman geçirmenin çeşitli sağlık sorunlarına sebep olduğunu belirten Aral, "Günümüzde obezite yoğun şekilde yaygınlaşmaya başladı. Kalp damar hastalıkları görülmeye başlıyor ama teknolojisiz bir yaşam düşünebilir miyiz? Düşünemiyoruz. Teknolojinin mutlaka hayatımızın bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz çünkü teknolojik cihazlar yaşamımızın içinde, onlarsız da yaşayamıyoruz, onlarla da yaşayamıyoruz. Burada önemli olan, hem eğitimciler hem anne babalar hem de akademisyenlerin bilinçli kullanımı ön plana çıkarması. Teknolojiyi nasıl bilinçli kullanabiliriz? Ben şunu savunuyorum; birçok araştırmada da var. 18 aylıktan önce çocuklara teknolojik araçları vermeyin, tanıştırmayın. Ben üç yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmasın çocuklarımız diyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖNEMLİ'
Çocuklarda 0-3 yaş döneminin özellikle beyin gelişimi açısından çok önemli olduğunu anlatan Aral, "Bu dönemde çocuğun doğayla, karşılıklı iletişimle iç içe olması gerektiğine inanıyorum. Çocuklarda okul öncesi eğitim önemli ama kaliteli okul öncesi eğitim önemli" dedi.

Okul öncesi dönemin, çocukların hayatında kaçırılmaması gereken bir yaş aralığı olduğunu belirten Aral, sözlerine şöyle devam etti:
"Çocuklarda 0-3 yaş döneminde birçok gelişim ve değişim çok hızlı şekilde gerçekleşiyor. Özellikle beyin gelişimine burada çok önemli vurgu yapmamız lazım. Beyin gelişiminin uyarıcılardan etkilendiğini ve sinaptik bağlantıların bunlarla zenginleştiğini biliyoruz. Eğer biz onlara uygun eğitimi sağlayamazsak, bu bağlantılar köreliyor ve yok olmaya başlıyor. Bundan dolayı ilk 3 yaş çok önemlidir diyorum. Bu dönemde kaliteli bir okul öncesi eğitim verilmesi gerekiyor."

'AÇIK HAVA OYUNLARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'
Aral, geleneksel oyunlara geri dönülmesinin çocukların gelişimine olumlu katkı sunacağını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Kalkınma ajansı desteğiyle Çocuk Dostu Sokak Projesi adıyla bir çalışma gerçekleştirdik. Bir oyun alanı oluşturmaya çalıştık. Bu oluşturduğumuz alanda çocuk dostu sokakta çocuklarla ne tür oyunlar oynayabiliriz diye öğretmenlerimize eğitim verdiğimizde, kendileri bize şunu söyledi; 'Hocam hiç değilse çocukları AVM'lere götürsek, oraya götürmesek.' Böyle bir altyapı ve bilinç var. Bunun değişmesi lazım. Temiz havanın çocuklara çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Onun için açık hava oyunlarını çok önemsiyoruz."

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