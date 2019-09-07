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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
07.09.2019 - 12:38, Son Güncelleme:/

Çocuklara 1’inci sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla, yenidoğan, okul öncesi ve okul çağı çocuklarını kapsayan Ulusal Görme Taraması Programı Genelgesi yayımlandı. Koca “Güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-3 aylık bebeklerin 3. ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların 5. izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak” dedi.

Çocuklara 1’inci sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-3 aylık bebeklerin 3. ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların 5. izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacağını bildirdi. Koca, yaptığı açıklamada, yenidoğan, okul öncesi ve okul çağı çocuklarını kapsayan “Ulusal Görme Taraması Programı Genelgesi”ni hazırlayıp 81 ile gönderdiklerini kaydetti. Genelge ile bebeklerde ve okul öncesi dönemde yapılan görme taramalarını okul çağını da kapsayacak şekilde genişlettiklerine dikkati çeken Koca, “Ayrıca görme taramalarının hangi yaş gruplarına nasıl yapılacağına dair de bir uygulama rehberi hazırlayarak, internet üzerinden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın erişimine açtık.” ifadelerini kullandı. 

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ
Koca, bu taramalar sayesinde görmenin normal gelişimini engelleyecek risklerin saptanacağını ve yetersiz görmesi olan bebek ve çocukların erken dönemde tespit edileceğini vurguladı. Koca, şunları kaydetti:
“Böylelikle başta şaşılık, kırma kusurları, katarakt, göz tembelliği gibi rahatsızlıkları erken teşhis ederek, gerekli tedaviye geç kalmadan başlamış olacağız. Güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-3 aylık bebeklerin 3. ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların 5. izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak.”


AİLE HEKİMİ TARAFINDAN YAPILACAK
Taramanın aile hekimi tarafından “risk faktörleri açısından sorgulama, görme muayenesi, kırmızı refle testi” şeklinde yapılacağını belirten Koca, sonuçların Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’ne kaydedileceğini ifade etti. Koca, pozitif muayene bulgusu ya da risk faktörlerinden herhangi birinin varlığı durumunda, çocuğun ileri tetkik ve muayene için göz hastalıkları uzmanına sevk edileceğini ve sürecin takip edileceğini anlattı. İl sağlık müdürlüklerinin, aile hekimlerinin tarama programına dair eğitim ihtiyaçlarını karşılayacağını, müdürlüklerin sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu da sağlayacağını belirten Koca, “Gelecek nesillerimizin berrak görüşü için başlattığımız bu tarama programına vatandaşlarımızın da tam destek vermelerini ve çocuklarının aile hekimlerindeki kontrollerini aksatmamalarını rica ediyorum.” diye konuştu.

 

 

 

 

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